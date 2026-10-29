Каллас осудила удар по Днепру и призвала активизировать усилия по привлечению России к ответственности

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осудила российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре . Она призвала способствовать привлечению виновных к ответственности, в частности через Специальный трибунал по поводу агрессии РФ.

Об этом Каллас сообщила на своей странице в соцсети X в четверг, 29 октября.

«Смертоносное нападение России на железнодорожный вокзал в Днепре — это еще одна жестокая атака на мирных жителей Украины. Это наглядно демонстрирует, что Москва не заинтересована в мире. Я выражаю глубокие соболезнования пострадавшим и их семьям», — сказала Каллас.

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Она заверила, что использует встречи в рамках саммита ЕС-Канада и заседание министров иностранных дел G20 в Атланте, чтобы призвать к усилению поддержки Украины и содействовать привлечению виновных к ответственности, в частности через Специальный трибунал и Комиссию по рассмотрению претензий.

29 октября Россия нанесла удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в городе Днепр. В результате атаки погибли 14 человек, столько же получили ранения. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. БпЛА попал в платформу, рядом с которой стояли электропоезд и пассажирский поезд.

За время полномасштабного вторжения Россия развернула целенаправленную кампанию ударов по украинским вокзалам и инфраструктуре Укрзализныци. Самым тяжелым по последствиям остается удар по вокзалу Краматорска 8 апреля 2022 года. Тогда погибли 59 человек, более 100 получили ранения. РФ атаковала вокзал управляемыми ракетами Точка-У в тот момент, когда сотни людей ожидали эвакуационных поездов.