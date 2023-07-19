Дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot могли бы защитить Одессу от ударов РФ — Зеленский 19 июля, 15:24 Зеленский рассказал, что может защитить Одесу от ударов с воздуха (Фото:Clodagh Kilcoyne/Pool/Reuters)

Украине необходимы дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot, чтобы защитить украинские города от ракетных и дроновых ударов РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, пишет Интерфакс-Украина.

«Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, они бы защитили инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру», — пояснил он.

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Зеленский напомнил, что на сегодня в Украине ест две системы SAMP-T.

«Я договаривался с президентом Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, когда мы получили SAMP-T. Не будем сейчас говорить, где находятся эти системы, но они работают, работают прекрасно. Или это системы Patriot. Вы также прекрасно знаете, кто нам дал эти системы. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру», — резюмировал он.

В ночь на 19 июня войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине, выпустив ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранского производства.

Основная атака была направлена на Одесскую область. Целью стали портовая и критическая инфраструктура. Войска РФ попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки. Взрывной волной повреждены жилые многоэтажки.

В Одесском районе россияне попали в промышленный объект, поразив два складских помещения в разных местах — с табаком и фейерверками.

Пострадали более десяти человек, серди них — ребенок.



В Житомирской области был поврежден инфраструктурный объект и частные дома.

В Николаевской области нанесен ракетный удар по объекту рекреационной инфраструктуры.

Силами ПВО было уничтожено 13 крылатых ракет Калибр, одну управляемую авиаракету Х-59 и 23 Шахеда. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что атаки российских оккупантов были направлены на объекты критической инфраструктуры и военные объекты, а удары ракет Х-22 и Оникс — на инфраструктуру Одесской области.

