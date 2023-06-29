Ракетный удар РФ по Краматорску: президент Колумбии требует объявить России ноту протеста 29 июня, 13:24 Последствия удара по центру Краматорска 27 июня (Фото:Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко via Facebook/Handout via REUTERS)

Президент Колумбии Густаво Петро после российского удара по Краматорску Донецкой области, в результате которого пострадали трое граждан Колумбии, требует вручить стране-агрессору дипломатическую ноту протеста.

Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что ракетная атака России нарушает законы ведения войны. Во время удара по Краматорску пострадали трое колумбийцев.

Петр отметил, что Колумбия ждет возвращения трех пострадавших граждан: депутата Серхио Харамильо, писателя Эктора Абада и журналистки Каталины Гомес.

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Вечером 27 июня Российские оккупанты нанесли два ракетных удара из ОТРК Искандер по Краматорску. Попали в пиццерию в центре города, в районе которой находилось много людей.

На утро 29 июня известно о 12 погибших, среди которых трое несовершеннолетних детей. По данным спасателей, в результате атаки по заведению ранения получили 60 человек, в том числе ребенок. Всего спасли 11 человек.

Во время удара по центру Краматорска ранения получили трое граждан Колумбии. Украинская писательница, которая их сопровождала, ранена и находится в тяжелом состоянии.