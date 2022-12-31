После ранения журналиста. Посольство Японии возмущено из-за массированного российского удара по Украине 31 декабря, 21:25 31 декабря россияне выпустили по Украине более чем 20 крылатых ракет, силы ПВО сбили 12 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Посольство Японии в Украине возмущено из-за массированной ракетной атаки России в субботу, 31 декабря. В результате удара по Киеву ранен японский журналист издания The Asahi Shimbun Ватару Секита.

Об этом говорится в сообщении дипведомства в Facebook.

«Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в частности японского журналиста», — заявили там.

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Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. В Киеве взрывы прогремели в трех районах — один человек погиб, 22 пострадали. Также повреждены отели и Дворец Украина в центре города. Атаковали Хмельницкую, Запорожскую, Херсонскую области и Николаев — во всех регионах есть пострадавшие, в том числе дети.

