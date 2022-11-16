Глава ЦРУ встретился с Дудой из-за падения ракеты в Польше 16 ноября, 22:47 Глава ЦРУ Уильям Бернс провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой (Фото:Jacek Siewiera/Twitter)

Глава ЦРУ Уильям Бернс провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве после падения ракеты в польском Пшеводуве.

Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в Twitter.

«Вечером Президент Анджей Дуда побеседовал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, который находится в Варшаве после визитов в Анкару и Киев», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что разговор касался общей ситуации с безопасностью.

«Сегодня много работы на линии Польша — США», — добавил Сивера.

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что на территории Польши, вероятно, упала ракета украинской ПВО, но вся ответственность лежит на России. Эту версию также озвучил Дуда.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал безотлагательно предоставить украинским специалистам доступ к месту падения ракеты в Польше. По его словам, Украина готова «передать имеющиеся доказательства российского следа». Дуда ответил, что для участия Украины нужно согласие Варшавы и Вашингтона.