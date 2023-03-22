Белый дом об ударе по Запорожью: Россия могла целиться в гражданских 22 марта, 19:35 Последствия удара РФ по жилой многоэтажке в Запорожье 22 марта (Фото:Запорожская ОВА)

Российские войска могли целиться в мирных жителей, когда ударили по многоквартирному дому в Запорожье в среду, 22 марта.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии СNN.

«Он, безусловно, мог быть нацелен на гражданских лиц», — заявил Кирби о ракетном ударе.

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Координатор добавил, что у США пока нет детальной информации конкретно об этом ударе, но, по его словам, оккупанты вполне могли бить по мирным жителям.

«Очевидно, что России свойственно наносить удары по гражданской инфраструктуре и не уделять внимания тому, чтобы избегать ударов по гражданским лицам. Так что вполне может быть», — добавил он.

Днем в среду, 22 марта, войска РФ обстреляли Запорожье.

Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, момент нового военного преступления россиян был зафиксирован на видео.

По состоянию на вечер 22 марта, количество пострадавших в результате обстрела составило 32 человека.