Белый дом об ударе по Запорожью: Россия могла целиться в гражданских

22 марта, 19:35
Поделиться:
Последствия удара РФ по жилой многоэтажке в Запорожье 22 марта (Фото:Запорожская ОВА)

Последствия удара РФ по жилой многоэтажке в Запорожье 22 марта (Фото:Запорожская ОВА)

Российские войска могли целиться в мирных жителей, когда ударили по многоквартирному дому в Запорожье в среду, 22 марта.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии СNN.

«Он, безусловно, мог быть нацелен на гражданских лиц», — заявил Кирби о ракетном ударе.

Видео дня

Читайте также:

Момент попадания российской ракеты по многоэтажке в Запорожье 22 марта (Фото:Скриншот видео Zelenskiy/Official) Зеленский показал момент удара российской ракеты по многоэтажке в Запорожье — видео

Координатор добавил, что у США пока нет детальной информации конкретно об этом ударе, но, по его словам, оккупанты вполне могли бить по мирным жителям.

«Очевидно, что России свойственно наносить удары по гражданской инфраструктуре и не уделять внимания тому, чтобы избегать ударов по гражданским лицам. Так что вполне может быть», — добавил он.

Днем в среду, 22 марта, войска РФ обстреляли Запорожье.

Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, момент нового военного преступления россиян был зафиксирован на видео.

По состоянию на вечер 22 марта, количество пострадавших в результате обстрела составило 32 человека.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Белый дом Запорожье

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X