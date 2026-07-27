В частности, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина «должна действовать осторожно» и «не допускать открытия нового фронта» (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Иран де-факто уже участвовал в войне против Украины — когда поставлял России беспилотники типа шахед, технологии их производства и другое вооружение.

Об этом заявил в опубликованном 27 июля интервью телеканалу SkyNews президент Украины Владимир Зеленский.

«А как Вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? Это были беспилотники-шахеды. Они (иранцы — ред.) поставили тысячи этих беспилотников в первый год войны. А затем предоставили лицензии. Что они сделали? Напали ли они на нас? Думаю, что да», — сказал он, отвечая на вопрос интервьюера о возможном нападении Ирана на Украину и угрозах со стороны режима аятолл.

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Кроме того, президент Зеленский отметил, что Украина «должна действовать осторожно» и «не допускать открытия нового фронта». Однако, по словам главы украинского государства, нужно учитывать и поддержку страны-агрессора России со стороны Ирана и КНДР.

«Война уже фактически идет, они атакуют вас. Мы должны быть осторожны, мы должны делать все возможное, ни в коем случае не открывать новый фронт, но мы должны быть честными — иранцы и северокорейцы уже напали на нас», — заявил Зеленский.

Как подчеркнул глава украинского государства, Украина должна быть готова к возможному усилению угроз.

По словам президента Зеленского, Иран и Северная Корея оказывали Кремлю прямую военную помощь, в частности поставляли беспилотники, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

«В самом начале, без каких-либо предупреждений, какой-либо эскалации с нашей стороны, иранцы предоставили оружие, северокорейцы предоставили оружие, дроны, ракеты, артиллерийские снаряды 155-го калибра», — подытожил он.

В СБУ 25 июля сообщила, что украинские дроны поразили российский ракетный катер проекта 12418 Молния. Также были атакованы грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

Министерство иностранных дел Ирана в тот же день осудило украинский удар по судну в Каспийском море и заявило, что Тегеран оставляет за собой право защищать свои «национальные интересы и безопасность».

В то же время, проиранский Telegram-канал Middle East Spectator опубликовал карту и заявил, что вся территория Украины якобы находится «в зоне досягаемости иранских баллистических ракет, в частности Khorramshahr-4». Это сообщение не является официальным заявлением иранских властей.

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26 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи опубликовал угрозу в адрес президента Украины Владимира Зеленского после украинского удара по судну в Каспийском море.

На своей странице в соцсети X он написал, что удар является «вопиющим нарушением Устава ООН», и добавил, что приказ об этом ударе якобы отдал Израиль, «чтобы втянуть Европу в свою войну».