В Иране озвучили новые угрозы в адрес Украины

Перечень тех, кто «просчитался», увеличивается, пригрозили в Тегеране (Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Глава комиссии по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи пригрозил, что Тегеран не оставит без реакции действия, направленные против него, и Украина «вскоре может понять» это.

В своем посте в соцсети Х Азизи указал, что «любое нападение на Иран всегда имеет свою цену, и это остается актуальным и сегодня».

Он также отметил, что США и Израиль знают об этом.

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«Украина тоже вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одно действие. Список тех, кто просчитался, продолжает расти!», — пригрозил Ибрагим Азизи.

26 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи опубликовал угрозу в адрес президента Украины Владимира Зеленского после украинского удара по судну в Каспийском море.

На своей странице в соцсети X он написал, что удар является «вопиющим нарушением Устава ООН», и добавил, что приказ об этом ударе якобы отдал Израиль, «чтобы втянуть Европу в свою войну».

Зеленский в интервью Sky News, комментируя угрозы Тегерана, заявил, что Иран де-факто уже участвовал в войне против Украины — когда поставлял России беспилотники типа шахед, технологии их производства и другое вооружение.

«А как вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? Это были беспилотники-шахеды. Они (иранцы — ред.) поставили тысячи этих беспилотников в первый год войны. А затем предоставили лицензии. Что они сделали? Напали ли они на нас? Думаю, что да», — заявил он.

25 июля Служба безопасности Украины сообщила, что украинские дроны поразили российский ракетный катер проекта 12418 Молния. Также были атакованы грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.