Уничтожение оккупантов в Макеевке подчеркивает непрофессионализм армии РФ — британская разведка

4 января, 09:00
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Британская разведка отреагировала на уничтожение оккупантов в Макеевке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Британская разведка отреагировала на уничтожение оккупантов в Макеевке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В британской разведке отметили, что массовая гибель российских оккупантов в результате удара по зданию ПТУ в Макеевке подчеркивает непрофессиональные действия армии РФ, которые она демонстрировала в прошлом.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что в результате удара, который был нанесен 31 декабря, здание ПТУ было полностью разрушено, и, как подтвердили в Минобороны России, погибло 89 российских военнослужащих.

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Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что рядом с жилыми помещениями хранились боеприпасы, которые взорвались во время удара, вызвав вторичные взрывы, отметили в разведке.

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Здание находилось всего в 12,5 км от Авдеевского сектора линии фронта, где продолжаются самые ожесточенные бои.

«Российские военные имеют опыт небезопасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь в России», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1610523688650039296

В новогоднюю ночь был нанесен удар по зданию ПТУ с российскими военными.

Инфографика: NV

Российский террорист Игорь Гиркин подтвердил информацию об уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара по казарме ВС РФ в Макеевке.

Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

В Минобороны РФ признали гибель 89 своих военных в Макеевке и отметили, что причиной стало «массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов».

https://www.youtube.com/watch?v=UWUAYkW13qk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Донецкая область Макеевка Разведка Война России против Украины

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