Угроза стране-участнице. НАТО проведет заседание на основании 4 статьи Альянса — Reuters

16 ноября, 00:36
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НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

В среду, 16 ноября, НАТО по просьбе Польши проведет заседание на основании 4 статьи Альянса.

Об этом сообщает Reuters.

Статья предусматривает консультации, когда любой из стран-участниц угрожает опасность.

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Как сообщает польский ресурс радио ZET во вторник, 15 ноября две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.

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Польские спасатели подтвердили гибель двух человек в Пшеводове из-за взрыва, но не уточнили его причину.

Информацию о российском ракетном ударе по территории Польши подтверждает AP со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки.

Эта информация также подтверждается Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе. Впрочем, министр обороны Латвии Артис Пабрикс подтвердил, что российские ракеты рухнули на территории Польши.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша НАТО Ракетные удары Украина-Польша Польша-США Война в Украине Россия-Польша Война России против Украины

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