Дуда прокомментировал падение ракеты: НАТО и Польша находятся в состоянии боевой готовности, приглашены международные эксперты 16 ноября, 02:46 Анджей Дуда (Фото:Andrzej Duda/Facebook)

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал падение ракет на территории страны. По его словам, на данный момент четких доказательств, кто выпустил ракету нет.

Он сообщил, что после серии международных консультаций уверяю, что США охраняют безопасность Республики Польша и всего Альянса.

Так, НАТО находится в состоянии боевой готовности.

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«Мы ужесточили готовность польских вооруженных сил, в частности ПВО. Наши самолеты будут поддерживать союзные самолеты. Мы действуем спокойно и рассудительно», — сказал Дуда.

Признаков повторения сегодняшнего инцидента нет.

«Пока можем сказать, что это единичный инцидент и нет никаких признаков того, что такое будет и дальше», — сказал Дуда. Он добавил, что безопасность страны ужесточена, «солдаты находятся в готовности».

Как сообщало польский ресурс радио ZET во вторник, 15 ноября две российские ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. По данным СМИ, в результате российского удара погибли два человека.