«Интересное странное совпадение». Кто ответственен за взрывы в Белгороде и куда РФ перебрасывает войска — интервью с исследователем CIT

1 апреля, 21:58
Цей матеріал також доступний українською
Нефтебаза в российском Белгороде. 1 апреля 2022 года (Фото:Pavel Kolyadin/BelPressa/Handout via REUTERS)

Нефтебаза в российском Белгороде. 1 апреля 2022 года (Фото:Pavel Kolyadin/BelPressa/Handout via REUTERS)

По меньшей мере, два взрыва в Белгороде за последние несколько дней — это «очень интересное странное совпадение», считает исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

В интервью Радио НВ аналитик предположил, кто стоит за атаками на российский город и рассказал, какие силы РФ передислоцируют поближе к Донецкой и Луганской областям.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=kPHMe1gqdFs

— Вчера якобы два украинских вертолета ударили ракетами по нефтебазе в российском Белгороде. В Минобороны не опровергают, но и не подтверждают эту информацию. Вы имели сомнения, кто на самом деле это сделал. Есть ли заключение сейчас?

— Мы не можем по составу техники, которая совершала этот удар, сказать она украинская или российская, потому что это были вертолеты МИ-24, вооруженные неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Они находятся на вооружении и России, и Украины.

Конечно, есть две версии. Первая, что это сделали украинские Воздушные силы, чтобы перекрыть поставки топлива, прежде всего, на изюмское направление, где сейчас происходит наступление в направлении города Славянск с целью отсечения группировки сил Операции объединенных сил.

Читайте также:

Взрыв в Белгороде (Фото:Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS) «Может, кто-то покурил не там». За события в Белгороде несет ответственность руководство РФ — Арестович

Вторая версия — это может быть российская провокация с целью настроить россиян на мобилизацию. Якобы Украина совершила нападение на Россию и это повод для всеобщей мобилизации на территории РФ. А это сейчас [им] очень нужно, потому что ресурсов, резервов не хватает.

Но по моему и не только мнению, если бы это на самом деле была провокация, то они нанесли бы удар по объекту, который на 100% гражданский. То есть нефтебаза — это объект двойного значения и она может использоваться для снабжения [топлива] российским войскам. Если бы это была провокация, то был бы удар по гражданскому объекту — жилье, дом, детсад или что-то такое.

Я не считаю, что это достаточное основание для мобилизации, поэтому склоняюсь к мнению, что это очень смелая украинская операция.

https://www.youtube.com/watch?v=bX--JjsWJN0&t=2s

— Сообщают, что прозвучали новые взрывы в Белгороде. Есть ли у вас информация? Также накануне произошли взрывы на складе боеприпасов. Что вы можете сообщить об этом?

— Интересно, что произошло на складе. [Журналист Юрий] Бутусов отредактировал свой пост [в Facebook] и уже не так уверенно заявлял, что это украинская ракета Точка-У. Но мы помним, что россияне очень плохо обращаются со своей техникой, боеприпасами, поэтому человеческий фактор вполне вероятная причина произошедшего на складе боеприпасов. Более того — он полевой и активно применялся для снабжения боеприпасами для, например, той артиллерии, которая бомбила Харьков и сейчас совершает огневые налеты на город.

Читайте также:
Безалаберность или коррупция оккупантов. В Минобороны Украины прокомментировали взрыв на нефтебазе в Белгороде — СМИ

Это могла быть ошибка, человеческий фактор, а сейчас это уже очень интересное странное совпадение. [Третий] взрыв над Белгородом, судя по фото, мог быть из-за того, что сработала российская ПВО, которая наконец проснулась.

Два или три таких события — это должны быть либо украинские удары, которые должны сдерживать российское наступление на Донбасс, либо действительно провокация, чтобы настроить российских граждан на мобилизацию.

Читайте также:

Российские военные в Мариуполе (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov) Армия рабов. Как отсутствие военачальника, бесправность войск и авторитаризм Москвы привели к провалам РФ в Украине — NYT

— Насколько эта мобилизация может быть эффективна? Люди в соцсетях могут писать о готовности к войне, но брать оружие в руки — это другое дело.

— В первую очередь нужно отметить, что украинские человеческие ресурсы лучше российских, потому что в Украине есть 400 тысяч участников боевых действий. Это люди, умеющие держать в руках оружие, знающие, как вести себя в боевой обстановке, даже если они были год или два на Донбассе.

Такого же количества [опытных] мобилизованных в России нет. Большинство из них, в лучшем случае, были на каких-то военных сборах, присоединялись к боевому армейскому резерву страны (это нечто вроде российской версии терробороны). Но опыта украинских военных у них нет.

К тому же у них нет современной техники. За несколько минут до нашего разговора нам послали видео. Мы видим, как едет в направлении Краснодара из Крыма поезд, который везет системы залпового огня Град. Эти системы на старом шасси Урал-375Д. Большинство российских и украинских Градов [оборудованы] шасси Урал-4320. Поэтому [эта «новая» техника] идет со складов и дальше будет только хуже.

В России был культ Великой Отечественной войны, но сейчас нет готовности к полномасштабной войне. С мобилизацией [возникнут] проблемы и «качество» [солдатов] будет под большим вопросом.

— Горячей точкой остается Донбасс. Военные группировки из ЛНР сейчас уничтожают все между Изюмом и Рубежным. Зачем они это делают?

— Есть теория, что это делается для российского телезрителя. Им и российским властям нужна победа. Если большой победы не произошло, Киев не взяли, россияне отступают, то та победа, которая сейчас должна быть, это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Именно в этих границах Россия признает «республики» Донбасса, так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.

Если «зачистить» от украинских военных эту территорию, никого не будет интересовать, что на ней происходит. [Они] сокращают цели до тех, которых, как они считают, можно достичь.

Читайте также:
В США считают, что Россия изменила приоритет по захвату Киева на Донбасс — Reuters

— Могут ли российские силы оцепить Донбасс? Насколько велика эта угроза?

— Угроза существует, потому что сейчас туда передислоцируется большинство российских ударных сил, которые остались после фиаско в Сумской и Черниговской областях. Имею в виду Первую гвардейскую танковую армию, 90-ю танковую дивизию, которая осуществляла наступление в направлении Броваров. Это все должно идти на Изюм, а дальше — на Славянск.

На юге должны наступать силы 58-й и 49-й армии, которые пойдут туда, как они надеются, после взятия Мариуполя. Это очень много сил.

Читайте также:

Глава Минобороны Германии (Фото:REUTERS/Brendan McDermid) «Под впечатлением от агрессии РФ». Минобороны Германии одобрило поставку бронетранспортеров в Украину — CNN и Spiegel

У Украины также много сил, но оперативно пополнить [резервы] бронетехники не удается, потому что партнеры до сих пор не предоставляют, к сожалению, танки, хотя они могли это сделать.

Поэтому сейчас, если Россия сконцентрирует много войск на этих направлениях, чтобы окружить силы ООС, а еще [агрессор] может подключить ракетные удары по линиям поставки, то это может усложнить поставки материалов именно войскам, обороняющим линию столкновения на Донбассе.

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Славянск Донецкая область Мариуполь Украина-Россия Российская агрессия Изюм Луганская область Харьковская область Аналитика Армия России Российская армия Передислокация войск ЛДНР Белгород ОРДЛО Радио НВ Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X