«Интересное странное совпадение». Кто ответственен за взрывы в Белгороде и куда РФ перебрасывает войска — интервью с исследователем CIT 1 апреля, 21:58 Цей матеріал також доступний українською Нефтебаза в российском Белгороде. 1 апреля 2022 года (Фото:Pavel Kolyadin/BelPressa/Handout via REUTERS)

По меньшей мере, два взрыва в Белгороде за последние несколько дней — это «очень интересное странное совпадение», считает исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

В интервью Радио НВ аналитик предположил, кто стоит за атаками на российский город и рассказал, какие силы РФ передислоцируют поближе к Донецкой и Луганской областям.

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— Вчера якобы два украинских вертолета ударили ракетами по нефтебазе в российском Белгороде. В Минобороны не опровергают, но и не подтверждают эту информацию. Вы имели сомнения, кто на самом деле это сделал. Есть ли заключение сейчас?

— Мы не можем по составу техники, которая совершала этот удар, сказать она украинская или российская, потому что это были вертолеты МИ-24, вооруженные неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Они находятся на вооружении и России, и Украины.

Конечно, есть две версии. Первая, что это сделали украинские Воздушные силы, чтобы перекрыть поставки топлива, прежде всего, на изюмское направление, где сейчас происходит наступление в направлении города Славянск с целью отсечения группировки сил Операции объединенных сил.

Вторая версия — это может быть российская провокация с целью настроить россиян на мобилизацию. Якобы Украина совершила нападение на Россию и это повод для всеобщей мобилизации на территории РФ. А это сейчас [им] очень нужно, потому что ресурсов, резервов не хватает.



Но по моему и не только мнению, если бы это на самом деле была провокация, то они нанесли бы удар по объекту, который на 100% гражданский. То есть нефтебаза — это объект двойного значения и она может использоваться для снабжения [топлива] российским войскам. Если бы это была провокация, то был бы удар по гражданскому объекту — жилье, дом, детсад или что-то такое.

Я не считаю, что это достаточное основание для мобилизации, поэтому склоняюсь к мнению, что это очень смелая украинская операция.

— Сообщают, что прозвучали новые взрывы в Белгороде. Есть ли у вас информация? Также накануне произошли взрывы на складе боеприпасов. Что вы можете сообщить об этом?

— Интересно, что произошло на складе. [Журналист Юрий] Бутусов отредактировал свой пост [в Facebook] и уже не так уверенно заявлял, что это украинская ракета Точка-У. Но мы помним, что россияне очень плохо обращаются со своей техникой, боеприпасами, поэтому человеческий фактор вполне вероятная причина произошедшего на складе боеприпасов. Более того — он полевой и активно применялся для снабжения боеприпасами для, например, той артиллерии, которая бомбила Харьков и сейчас совершает огневые налеты на город.

Это могла быть ошибка, человеческий фактор, а сейчас это уже очень интересное странное совпадение. [Третий] взрыв над Белгородом, судя по фото, мог быть из-за того, что сработала российская ПВО, которая наконец проснулась.

Два или три таких события — это должны быть либо украинские удары, которые должны сдерживать российское наступление на Донбасс, либо действительно провокация, чтобы настроить российских граждан на мобилизацию.

— Насколько эта мобилизация может быть эффективна? Люди в соцсетях могут писать о готовности к войне, но брать оружие в руки — это другое дело.

— В первую очередь нужно отметить, что украинские человеческие ресурсы лучше российских, потому что в Украине есть 400 тысяч участников боевых действий. Это люди, умеющие держать в руках оружие, знающие, как вести себя в боевой обстановке, даже если они были год или два на Донбассе.

Такого же количества [опытных] мобилизованных в России нет. Большинство из них, в лучшем случае, были на каких-то военных сборах, присоединялись к боевому армейскому резерву страны (это нечто вроде российской версии терробороны). Но опыта украинских военных у них нет.

К тому же у них нет современной техники. За несколько минут до нашего разговора нам послали видео. Мы видим, как едет в направлении Краснодара из Крыма поезд, который везет системы залпового огня Град. Эти системы на старом шасси Урал-375Д. Большинство российских и украинских Градов [оборудованы] шасси Урал-4320. Поэтому [эта «новая» техника] идет со складов и дальше будет только хуже.

В России был культ Великой Отечественной войны, но сейчас нет готовности к полномасштабной войне. С мобилизацией [возникнут] проблемы и «качество» [солдатов] будет под большим вопросом.

— Горячей точкой остается Донбасс. Военные группировки из ЛНР сейчас уничтожают все между Изюмом и Рубежным. Зачем они это делают?

— Есть теория, что это делается для российского телезрителя. Им и российским властям нужна победа. Если большой победы не произошло, Киев не взяли, россияне отступают, то та победа, которая сейчас должна быть, это выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Именно в этих границах Россия признает «республики» Донбасса, так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.

Если «зачистить» от украинских военных эту территорию, никого не будет интересовать, что на ней происходит. [Они] сокращают цели до тех, которых, как они считают, можно достичь.

— Могут ли российские силы оцепить Донбасс? Насколько велика эта угроза?

— Угроза существует, потому что сейчас туда передислоцируется большинство российских ударных сил, которые остались после фиаско в Сумской и Черниговской областях. Имею в виду Первую гвардейскую танковую армию, 90-ю танковую дивизию, которая осуществляла наступление в направлении Броваров. Это все должно идти на Изюм, а дальше — на Славянск.

На юге должны наступать силы 58-й и 49-й армии, которые пойдут туда, как они надеются, после взятия Мариуполя. Это очень много сил.

У Украины также много сил, но оперативно пополнить [резервы] бронетехники не удается, потому что партнеры до сих пор не предоставляют, к сожалению, танки, хотя они могли это сделать.

Поэтому сейчас, если Россия сконцентрирует много войск на этих направлениях, чтобы окружить силы ООС, а еще [агрессор] может подключить ракетные удары по линиям поставки, то это может усложнить поставки материалов именно войскам, обороняющим линию столкновения на Донбассе.

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