Белый дом об ударе по Макеевке: РФ является главным виновником массовой гибели своих военных

5 января, 11:15
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Белый дом прокомментировал удар по Макеевке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Белый дом прокомментировал удар по Макеевке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Белом доме, комментируя удар по расположению ВС РФ в Макеевке, заявили, что США не собираются «заламывать руки» в связи с массовыми потерями в российской армии.

Об этом сказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

По его словам, в массовой гибели своих военнослужащих виновата только сама Россия.

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«Это война. Они (украинцы — ред.) подверглись вторжению, и они наносят ответные удары и защищаются. Российские солдаты на этой территории являются законными целями для украинских военных действий, и точка», — подчеркнул Кирби.

Кирби не стал приводить американской оценки российских потерь в результате удара.

В новогоднюю ночь был нанесен удар по зданию ПТУ с российскими военными.

Российский террорист Игорь Гиркин подтвердил информацию об уничтожении сотен российских военных в результате ракетного удара по казарме ВС РФ в Макеевке.

Причиной столь огромных потерь он назвал то, что российское военное командование разместило в том же здании склад с боеприпасами, которые сдетонировали в результате прилета ракет РСЗО HIMARS.

В Минобороны РФ признали гибель 89 своих военных в Макеевке и отметили, что причиной стало «массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов».

https://www.youtube.com/watch?v=UWUAYkW13qk
Инфографика: NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Донецкая область Макеевка Белый дом Война России против Украины

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