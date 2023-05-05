Гибридные дроны над Кремлем. Эксперт назвал четыре цели, которые преследовал Путин, разгоняя фейк об «украинском покушении» 5 мая, 07:55 Спасская башня и флаг над Сенатским дворцом Кремля, куда в ночь на 3 мая попал дрон (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрывы беспилотников над Сенатским корпусом Кремля в ночь на 3 мая могут рассматриваться как позор для российской ПВО. Но если оставить это за скобками, окажется, что имитация атаки на Кремль, устроенная самими россиянами, очень выгодна режиму Владимира Путина. Об этом пишет в своей колонке исполнительный директор Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Петр Бурковский.



Он обрисовал четыре ключевых цели, которые могла преследовать гибридная акция Кремля.

Прежде всего, речь идет о самом важном для Путина — его личной безопасности.

"Это может спровоцировать серию антикризисных переговоров, в ходе которых Кремль сделает шаг назад при условии, что западные союзники напрямую запретят планировать любые атаки против Путина и его окружения. То есть, имитируя атаку, Кремль попытается путем шантажа и дипломатии давления заставить западных союзников и Киев ограничить свои военные планы относительно территории России. Сделать так, чтобы возможности наносить асимметричные атаки были только у него, а другие добровольно от этого отказались», — пишет Бурковский.

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В частности, в Москве захотят своеобразного "режима тишины" на 9 мая, предполагает аналитик.

Во-вторых, российские военные при поддержке ФСБ ищут аргументы относительно использования ядерного оружия для гибридной атаки. Отсюда сделанные в первые часы после инцидента заявления о возможном ответе Украине неконвенционным оружием.

"Цель такого шага — предупредить передачу Украине крайне нужных баллистических и крылатых ракет для ударов по глубокому российскому тылу, по крайней мере, по оккупированнымх украинским территориям. Запретить передачу Украине самолетов F-16. И, наконец, использовать ядерную угрозу, чтобы в критический момент остановить успешное украинское контрнаступление», — отметил политолог.

В-третьих, по его мнению, Кремль попытается поколебать доверие к Украине в западных столицах. Российские месседжи о «пересечении красных линий» могут подхватить Виктор Орбан в Венгрии, Роберт Фицо в Словакии, ультраправые в Германии, Австрии и Франции, трамписты в США. Кроме того, пожар на крыше Кремля можно предъявить таким «капризным союзникам», как Китай, Индия и Казахстан, которые в ООН поддержали резолюцию с осуждением российской агрессии против Украины, считает Бурковский.

Наконец, в-четвертых, фальшивое "покушение" дает очередное основание запустить новую мощную волну репрессий против любой настоящей или воображаемой оппозиции внутри России, резюмировал эксперт.

Днем 3 мая прессслужба российского диктатора заявила, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. При этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространять видео инцидента.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не атаковала «ни Путина, ни Москву» и защищает свою территорию.