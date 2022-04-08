«Террористическое истребление населения». Зачем РФ ударила по вокзалу в Краматорске и как открывает еще один фронт на юге — военный эксперт 8 апреля, 17:42 Цей матеріал також доступний українською В результате удара российских оккупационных войск Точкой-У по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли 50 человек, из них пятеро — дети (Фото:Полиция Донецкой области/Facebook)

Самые ожесточенные бои в ближайшее время будут проходить на территории Донецкой и Луганской областей, но когда произойдет наступление РФ, пока неизвестно, рассказывает военный эксперт Михаил Жирохов.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

В интервью Радио НВ он также объяснил, зачем россияне обстреляли вокзал в Краматорске, где тысячи людей ждали эвакуации; как оккупанты готовят еще одно наступление на юге Украины и что в ближайшее время будет в Харькове и Киеве.

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— Что означают действия оккупантов в Краматорске с военной точки зрения? Политика выжженной земли продолжается?

— Идет террористическая политика уничтожения населения Украины. [Также] можно упомянуть, например, драматический театр в Мариуполе, где погибли 300 человек. Пока мы не можем увидеть масштабы этой трагедии. Очевидно, что россияне работают в первую очередь по открытым источникам, потому что только вчера были фотографии того, как люди эвакуируются через Краматорск, а уже сегодня туда прилетели ракеты.

— Какая сейчас общая ситуация на Донбассе? Эксперты говорят в один голос о том, что и в Донецкой, и в Луганской области оккупанты готовятся к большому наступлению.

— К сожалению, в ближайшие дни мы увидим огромное наступление россиян, но наши военные к этому готовы: есть резервы, есть план обороны Донбасса. Но это будет очень и очень тяжело, с огромным количеством погибших среди гражданского населения, к сожалению.

— Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщает, что безуспешные атаки россиян в нескольких направлениях состоялись. ВСУ стоят, готовятся к контратакам.

— Во-первых, оборона Мариуполя до сих пор продолжается, несмотря на то, что [защитники] отрезаны от снабжения пищей, боекомплектом, другим, но они стоят. Они до сих пор удерживают Мариуполь, до сих пор удерживают Попасную.

Огромные бои идут по всем направлениям на Донбассе. Россияне рвутся сделать полуокружение или оцепление, чтобы [загнать] в так называемый котел наши войска, потому что эта [украинская] группировка на Донбассе одна из наиболее мощных, имеет огромный боевой [опыт]. Потерять именно эту группировку Украине никак нельзя.

— А что происходит на Южном направлении? Утром было сообщение, что Одесскую область снова обстреляли ракетами.

— Второй такой фронт, который будет [открыт] уже в ближайшее время, если мы позволим это россиянам, это наступление на юге. Им нужен Николаев, им нужна Одесса.

Сейчас там уже не будут высаживать морской десант: планируют после взятия Николаева идти дальше на Одессу. Она им нужна, чтобы вести переговоры, полностью отрезать Украину от моря. Сейчас они фактически контролируют Бердянск, контролируют Мариуполь, и есть только Одесса, где Украина имеет выход к морю.

— Киев и область могут временно выдохнуть? Насколько захват столицы возможен сейчас? Целесообразно ли мирным гражданам возвращаться на эти территории?

— Это огромная проблема. С одной стороны, на Киев постоянно, я думаю, к сожалению, будут [совершаться] и ракетные обстрелы, и налеты авиации. Не считая того, экономику необходимо запускать. Война — это деньги, деньги и еще раз деньги, а наш бизнес весь стоит. И очень тяжело сейчас стране вообще. Кроме того, возвращаться, к сожалению, сейчас в эти города очень сложно людям, потому что местная инфраструктура (например, в Чернигове) еще не удовлетворяет потребности всех людей, живших здесь до войны. Но Киев есть Киев.

— Что будет происходить в Харькове и области?

— С военной точки зрения, россияне пытаются охватить Харьков. Постоянные обстрелы ночью идут и идут боевые действия. Харьковская область им нужна для того, чтобы перерезать все пути снабжения нашей донбасской группировки. И все-таки взять под контроль Харьков.

— Как в ближайшие дни будет развиваться ситуация?

— [Спрогнозировать] очень тяжело. Все говорят, что будет наступление. А когда оно будет? Согласно имеющейся у меня информации, наступление должно было начаться 4 апреля. Но потому, что российские войска деморализованы, потому, что огромное количество войск сейчас задействовано в осаде Мариуполя, поэтому даты полноценного наступления они постоянно меняют.

Есть такое мнение, что россияне постараются выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Объявят, что это цель войны и так для внутренней публики они будут сохранять свое лицо.

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