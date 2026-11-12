Финляндия подтвердила удар Украины по российскому ракетному кораблю в 40 км от своего побережья

Силы обороны Финляндии подтвердили, что 11 ноября Украина атаковала российский малый ракетный корабль Наро-Фоминск в Финском заливе недалеко от острова Гогланд. Остров расположен примерно в 40 км от финского города Котка.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Как пишет издание, в финских вооруженных силах подтвердили факт удара в ответ на запрос, но не уточнили, где, когда и как он был зафиксирован. Прямой военной угрозы для страны там не видят. Двое высокопоставленных чиновников также сообщили Yle, что Финляндия зафиксировала атаку.

Реклама

Читайте также: В Финляндии суд отправил россиянина в тюрьму за повреждение подводного кабеля

О взрыве на корабле российского Балтийского флота рассказал эстонскому вещателю ERR и министр обороны Эстонии Мартин Херем. По его словам, после удара корабль направился в сторону Санкт-Петербурга. Масштаб повреждений и возможные потери среди экипажа неизвестны.

В ночь на 11 ноября СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны атаковала порт Усть-Луга в Ленинградской области. По данным СБУ, на терминалах «Новатэк-Усть-Луга» и Усть-Луга Ойл были повреждены резервуары с нефтепродуктами, возникли масштабные пожары. В Генштабе уточнили, что повреждены пять резервуаров общим объемом 150 тысяч кубометров, установка гидрокрекинга и причал для отгрузки нефтепродуктов на танкеры.

В рамках той же спецоперации СБУ поразила малый ракетный корабль Наро-Фоминск проекта Буян-М, спущенный на воду в 2022 году. Он является носителем крылатых ракет Калибр и противокорабельных ракет Оникс. По данным аналитиков Exilenova+, атака произошла вблизи острова Гогланд.