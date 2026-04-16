«Это ужасно». Трамп прокомментировал ночной российский удар по Киеву

16 апреля, 21:44
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Трамп ответил на вопрос об ударе РФ по украинской столице (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Трамп ответил на вопрос об ударе РФ по украинской столице (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российский удар по Киеву в ночь на 16 апреля.

«Я думаю, что это ужасно», — сказал он в ответ на вопрос журналиста об ударе РФ по украинской столице.

https://twitter.com/clashreport/status/2044843526790209633

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы, сообщалось о нескольких атаках БПЛА и ракетами. В Подольском районе фиксировали попадание шахеда в многоэтажный дом. По другому адресу — в частном доме погибли 11-летний мальчик и женщина. На Оболони есть попадание в автосалон, где погибли два охранника.

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Среди десятков пострадавших в Киеве — медики и полицейские, которые попали под повторный удар РФ после прибытия на вызов на Оболони.

Всего за последние сутки Россия осуществила две волны комбинированных атак на Украину с использованием 659 БПЛА и 44 ракет. ПВО Украины обезвредила 31 ракету и 636 БпЛА. Большинство из 19 баллистических ракет были направлены на Киев.

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В Одессе в результате атаки — девять погибших и 23 раненых. Также оккупанты массированно ударили по Днепру: пять человек погибли, еще 30 — пострадали. Сообщалось о попадании в Харькове.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что системы противовоздушной обороны работают каждый день и уничтожают 90% целей, однако есть дефицит антибаллистических ракет.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Дональд Трамп массированные удары РФ США Война России против Украины Киев

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