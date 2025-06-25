«Россия не может убивать безнаказанно». Макрон осудил массированную атаку на Днепр и другие города Украины

Россия атаковала ракетами города Днепр и Самар 24 июня, в результате чего погибли 19 человек (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил массированную атаку страны-агрессора России на Днепр и последние удары по другим городам Украины.

«Я решительно осуждаю массированную атаку России на Днепр и нападения на украинские города в последние недели», — написал он на своей странице в X.

Макрон отметил, что РФ упорно отказывается от мира, тогда как Украина согласилась на прекращение огня, предложенное президентом США Дональдом Трампом более чем три месяца назад.

«Она бомбит, убивает, нарушает международное право, никогда не отвечая за свои действия. Россия не может продолжать убивать безнаказанно», — отметил президент Франции.

Лидер подчеркнул, что вместе с партнерами будет продолжать настаивать на установлении прочного и длительного мира в Украине.

24 июня Россия атаковала Днепропетровскую область ракетами. Пострадали города Самар и Днепр, который подвергся самым масштабным разрушениям за три года полномасштабной войны. В области известно о 19 погибших.

В Днепре пострадали 186 человек, в том числе 23 ребенка. В городе возник пожар, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. 25 июня в Днепре объявлен день траура.

Кроме того, в результате российской атаки неподалеку от Днепра был поврежден поезд Одесса — Запорожье, пострадали 10 пассажиров.