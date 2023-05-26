«Не может остаться безнаказанным». Франция отреагировала на российский обстрел больницы в Днепре 26 мая, 17:51 Последствия российского обстрела Днепра (Фото:Сергій Лисак/Telegram)

МИД Франции осудил ракетные обстрелы России украинских городов, в том числе больницы в Днепре.

Об этом сообщает СNN.

Французский МИД назвала их «военными преступлениями», которые «не могут остаться безнаказанными».

Ракетные и беспилотные удары по Киеву, Харьковской и Днепропетровской областям Украины «в очередной раз были преднамеренно нацелены на гражданские объекты», заявило министерство.

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Франция также подчеркнула, что российское преступление «является грубым нарушением международного гуманитарного права».

В пятницу, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по поликлинике в городе Днепр. По данным на 17:30, два человека погибли и 30 пострадали, также три человека числятся пропавшими без вести. Информация о жертвах обстрела обновляется.