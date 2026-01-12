«Не дадим себя запугать». Генсек НАТО сделал заявление после удара Орешником по Львову

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия применяет ракеты Орешник , чтобы ослабить поддержку Украины со стороны стран Альянса.

Об этом он сообщил в понедельник, 12 января, во время пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе.

«На прошлой неделе мы стали свидетелями применения ракеты Орешник по Львову и продолжения атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Россия пытается заставить нас отказаться от поддержки Украины, но мы не дадим себя запугать. Украина сталкивается с огромным давлением во время суровой зимы, ваша поддержка и поддержка всех союзников НАТО важнее чем когда-либо», — сказал Рютте.

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Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что Совет безопасности ООН по требованию Украины 12 января созовет экстренное заседание для обсуждения российских атак, в частности использования баллистической ракеты средней дальности Орешник.

9 января сообщалось, что Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. В воздушном командовании Запад отмечали, что тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала Украину ночью с использованием баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Минобороны РФ до этого заявило об ударе ракетой Орешник по Украине во время массированной атаки в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».

Инфографика: NV

Позже Служба безопасности Украины сообщила, что установила местонахождение обломков ракеты Орешник, которой россияне ударили по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

Издание RMF24 писало, что Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты Орешник до начала атаки. Также Киев предоставлял Варшаве информацию об этом объекте.