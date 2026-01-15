Ответ Орешнику. Макрон призвал Европу взяться за создание новых дальнобойных ракет
Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужны новые ракеты (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны усилить собственные дальнобойные возможности в противовес российской баллистической ракете Орешник.
Об этом Макрон заявил в четверг, 15 января, когда выступал с обращением к военным, сообщило BFMTV.
Президент Франции напомнил, что Россия уже второй раз применила Орешник против Украины, и назвал это «четким сигналом».
«Мы находимся в зоне досягаемости этих ракет», — подчеркнул Макрон и предостерег, что РФ следует воспринимать серьезно.
Эммануэль Макрон обратился к европейским партнерам, в частности Великобритании и Германии, с призывом объединить усилия для создания собственных дальнобойных мощностей, которые могли бы конкурировать с Орешником.
«Это повысит наш авторитет и укрепит наш ядерный потенциал сдерживания», — цитирует Макрона издание Le Monde.
8 января Россия во второй раз атаковала Украину баллистической ракетой средней дальности Орешник. Удар оккупанты нанесли по Львовской области. В результате попадания в регионе была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны приостанавливалась подача газа.
9 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе для европейских столиц. Он назвал удар Орешником «одинаковым вызовом и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта».
12 января по требованию Украины было созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения российских атак, в частности, использования ракеты Орешник.