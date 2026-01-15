Ответ Орешнику. Макрон призвал Европу взяться за создание новых дальнобойных ракет

Об этом Макрон заявил в четверг, 15 января, когда выступал с обращением к военным, сообщило BFMTV.

Президент Франции напомнил, что Россия уже второй раз применила Орешник против Украины, и назвал это «четким сигналом».

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«Мы находимся в зоне досягаемости этих ракет», — подчеркнул Макрон и предостерег, что РФ следует воспринимать серьезно.

Эммануэль Макрон обратился к европейским партнерам, в частности Великобритании и Германии, с призывом объединить усилия для создания собственных дальнобойных мощностей, которые могли бы конкурировать с Орешником.

«Это повысит наш авторитет и укрепит наш ядерный потенциал сдерживания», — цитирует Макрона издание Le Monde.

8 января Россия во второй раз атаковала Украину баллистической ракетой средней дальности Орешник. Удар оккупанты нанесли по Львовской области. В результате попадания в регионе была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны приостанавливалась подача газа.

Инфографика: NV

9 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе для европейских столиц. Он назвал удар Орешником «одинаковым вызовом и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта».

12 января по требованию Украины было созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения российских атак, в частности, использования ракеты Орешник.