Разведка Эстонии считает российский удар по Орешнику сигналом Западу

Его слова цитирует ERR.

Кивисельг отметил, что в ночь на 9 января РФ организовала крупномасштабную атаку на инфраструктуру Украины, в том числе выпустив баллистическую ракету Орешник по газохранилищу во Львовской области.

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Он подчеркнул: этот удар делает значимым то, что Россия во второй раз применила это оружие за время полномасштабной войны.

«В прошлый раз аналогичная баллистическая ракета была использована 21 ноября 2024 года, когда был атакован Днепр. На этот раз удар был значительно ближе к польской границе, примерно в 80−100 километрах. Так что, безусловно, это был определенный сигнал в сторону Европы или НАТО», — сказал Кивисельг.

По его словам, Минобороны РФ утверждало, что этот удар был нанесен в связи с якобы нападением Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Валдае. Зато Киев это отрицает.

В свою очередь, западные спецслужбы, в том числе и Эстонии, не могут подтвердить удар, из-за чего считают это клеветнической кампанией со стороны Москвы.

Инфографика: NV

9 января сообщалось, что Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. В воздушном командовании Запад отмечали, что тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала Украину ночью с использованием баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Минобороны РФ до этого заявило об ударе ракетой Орешник по Украине во время массированной атаки в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».

Позже Служба безопасности Украины сообщила, что установила местонахождение обломков ракеты Орешник, которой россияне ударили по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

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Издание RMF24 писало, что Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты Орешник до начала атаки. Также Киев предоставлял Варшаве информацию об этом объекте.