Поможет ли Украине удар Израиля по заводу по производству иранских дронов в Сирии — мнение военного эксперта 25 октября, 20:03 Иранский дрон Shahed-136 в небе над Киевом, 17 октября (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью НВ объяснил, поможет ли Украине удар Израиля по заводу по производству иранских дронов в Сирии.



«Иран давно идет по пути, когда он поставляет комплектующие и организовывает производства в странах, где находятся его прокси — в Йемене, в Ливане, на территории Палестины и в Сирии. Израиль нанес удар по заводу, который производил дроны для вооружения иранских прокси в Сирии. К Украине это имеет отношение разве что, если часть произведенных в Иране дронов придется передать в Сирию, а не в Россию», — заявил Рустамзаде в интервью НВ.

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В ночь на 22 октября Израиль нанес удар по заводу по сборке иранских дронов вблизи Дамаска в Сирии. Об этом сообщалось в отчете Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR).

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников. Данную информацию также подтвердил Белый дом.

По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По данным украинского Минобороны, войска РФ имеют около 300 дронов иранского производства. По словам президента Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана. Впрочем, в Иране отрицают поставки беспилотников России.

В середине сентября появились первые свидетельства того, что российские оккупанты используют иранские беспилотники в войне с Украиной.

Россия регулярно использует иранские дроны, при чем преимущественно нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре и создавая угрозу для мирных жителей.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, украинские военные сбивают 85% дронов-камикадзе Shahed.