Атака дронов на Москва-сити. Российские военные не могут справиться с беспилотниками, которые долетают не впервые — Игнат 1 августа, 10:08 Новая атака ударных беспилотников на Москву повредила один из небоскребов (Фото:Evgenia Novozhenina/Reuters)

Российские военные не умеют сбивать беспилотники, которые уже не впервые атакуют Москву. Они не могут с ними справиться.

Так прокомментировал новый удар дронами по Москва-сити спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Российские военные не могут справиться с теми БПЛА, которые где-то там долетают до них уже не впервые. Ну и надеемся, у них не будет опыта», — сказал он.

Видео дня

Игнат напомнил, что дроны — это достаточно трудная цель, но украинские военные научились их сбивать, в отличие от оккупантов.

«Например, взять те же Шахеды, которые, к сожалению, долетают. Не просто их сбивать. Они летят медленно, но цель довольно сложная для систем противовоздушной обороны. Украинские военные, все силы обороны имеют опыт сбивать», — резюмировал он.

В ночь на вторник, 1 августа, ударный дрон ударил по одному из небоскребов Москва-сити в столице страны-агрессора РФ Москве. Несколько зданий получили повреждения. В башне IQ Квартал нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.

Министерство обороны России заявило, что ночью два беспилотника были сбиты в Подмосковье, а один — «подавлен» средствами радиоэлектронной борьбы. Как утверждает министерство, этот подавленный средствами РЭБ беспилотник ударил по той же башне IQ в Москва-сити, что пострадала от удара дрона два дня назад.

Это не первая атака на Москва-сити. В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».