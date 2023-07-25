«Война, которую начала Россия». Белый дом прокомментировал удары дронов по Москве 25 июля, 07:12 Здание в Москве после удара БПЛА (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя удар беспилотников по Москве, заявила, что это война, которую начала Россия.

«Итак, пара вещей. Это война, которую начала Россия. Это их война. Они начали эту войну, и они могли бы закончить ее — вы слышите, как мы это постоянно говорим — они могут закончить ее в любое время — в любое время — выводом войск из Украины вместо того, чтобы совершать жестокие нападения на гражданское население, на города Украины», — сказала она на брифинге.

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По ее словам, в целом США «не поддерживают атаки внутри России», но им «также было очень ясно, что Крым — это действительно Украина».

«Что мы будем делать дальше: мы будем продолжать оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, как мы это делали уже более 15 месяцев, пока они борются за свою свободу, борются за свой суверенитет», — сказала она.

В понедельник, 24 июля, в Москве были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий после падения дронов, один из БПЛА упал недалеко от здания минобороны РФ.

Это не первая атака БПЛА по Москве. 30 мая беспилотники упали в пяти населенных пунктах Подмосковья — Ильинском, Раздорах, Ромашково, Тимошкино и Гринфилде. Там живут в том числе Аркадий и Борис Ротенберги, глава Минфина Антон Силуанов, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, спикер совфеда РФ Валентина Матвиенко и другие.

По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.

3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

По данным российских СМИ, во дворце Кремля, купол которого вспыхнул из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты российского диктатора Владимира Путина и его кремлевская квартира.

Путин вроде бы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала территорию России.