Атака дронов на Москву: Столтенберг заявил, что Украина имеет право защищаться 1 июня, 11:58 Столтенберг осторожно отреагировал на атаки дронов на Москву (Фото:Hanna Johre/Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сдержанно прокомментировал атаки дронов на Россию и Москву, заявив, что Украина имеет право защищаться.

Отвечая на соответствующий вопрос перед встречей главы МИД стран Североатлантического Альянса в Осло, он не подтвердил причастность Киева к атакам.

«Сейчас мы имеем точно такую же позицию, как и в начале войны, а именно то, что Украина имеет право защищаться», — подчеркнул Столтенберг.

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Он добавил, что развязанная российским диктатором Владимиром Путиным война является явным нарушением международного права. Право Украины обороняться закреплено в Уставе ООН.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники. Минобороны РФ признало налет восьми БПЛА, тогда как в соцсетях до этого сообщали, что дронов было более десятка.

Один из беспилотников сбили неподалеку от резиденции российского диктатора Путина Ново-Огарево.

Сам диктатор обвинил в атаке Украину и заявил, что это якобы «попытки вызвать ответную реакцию РФ». Он не упомянул, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины и массированные обстрелы украинской территории, а также соврал, что российские оккупанты якобы не наносят удары по гражданским целям.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар беспилотниками, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям» и отверг причастность Украины к атакам по столице РФ.

