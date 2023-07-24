«Объекты не контролируются режимом Путина». В ГУР отреагировали на новый удар БПЛА по Москве 24 июля, 14:08 24 июля Москву атаковали дроны (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В понедельник, 24 июля, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал удар БПЛА по Москве.

«То, что "бавовна" происходит в Москве, в том квадрате, где непосредственно находятся ключевые учреждения сектора безопасности и обороны государства-террориста означает, что даже такие объекты и небо над ними уже не контролируются режимом Путина», — сказал он в эфире телемарафона.

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Говоря о "бавовне" в оккупированном Крыму, а также ударах в Москве, Юсов сказал, что этот процесс будет набирать обороты, пока рашисты не уберутся с украинских территорий и не восстановится справедливость в рамках международного права.

В понедельник, 24 июля, в Москве были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий после падения дронов, один из БПЛА упал недалеко от здания минобороны РФ.

Это не первая атака БПЛА по Москве. 30 мая беспилотники упали в пяти населенных пунктах Подмосковья — Ильинском, Раздорах, Ромашково, Тимошкино и Гринфилде. Там живут в том числе Аркадий и Борис Ротенберги, глава Минфина Антон Силуанов, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, спикер совфеда РФ Валентина Матвиенко и другие.

По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.

3 мая пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

По данным российских СМИ, во дворце Кремля, купол которого вспыхнул из-за атаки дронов, находятся рабочие кабинеты российского диктатора Владимира Путина и его кремлевская квартира.

Путин вроде бы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала территорию России.