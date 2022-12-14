Новая вражеская атака дронами-камикадзе. Просыпаться от российских бомб стало слишком частым явлением, помощь Украине уже в пути — посол США 14 декабря, 10:55 Спасатели и полиция на месте падения дрона-камикадзе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Посол США в Украине Бриджит Бринк, комментируя удар РФ по Украине дронами-камикадзе, в среду, 14 декабря, заявила, что американская помощь Украине уже в пути.

Инфографика: НВ

«Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб уже стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине», — говорится в ее сообщении в Twitter.

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По словам посла, США рядом с украинцами, а еще больше помощи уже в пути.

Утром 14 декабря в нескольких областях Украины (Киевской, Житомирской и Винницкой) была объявлена воздушная тревога. На этом фоне в Киеве прогремели несколько взрывов, были сбиты 13 дронов-камикадзе, летевших на столицу двумя волнами.

Взрывы в Киеве раздались около 6:30, обломки сбитых дронов попали в админздание и в незначительной степени повредили четыре жилых дома в Шевченковском районе столицы. Пострадавших нет.