В Сети появилось видео удара беспилотника по Кремлю

3 мая, 15:31
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На видео зафиксирован полет одного беспилотника, который взрывается над территорией Кремля (Фото:Скриншот видео Раньше всех. Ну почти/Telegram)

На видео зафиксирован полет одного беспилотника, который взрывается над территорией Кремля (Фото:Скриншот видео Раньше всех. Ну почти/Telegram)

В Сети появилось видео удара беспилотника по Кремлю в ночь на среду, 3 мая.

Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в российских Telegram-каналах.

На видео зафиксирован пролет одного беспилотника, который взрывается над резиденцией российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

На фоне развевается российский флаг, а под стенами Кремля видны баннеры, вероятно, установленные к запланированному в Москве параду на 9 мая.

Днем 3 мая прессслужба Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю.

Российская пропаганда утверждает, что военные и спецслужбы применили радиолокационную борьбу и вывели беспилотники из строя.

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Путин якобы не пострадал. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что он работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Владимир Путин Кремль Беспилотник Война России против Украины

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