Учения для ВСУ могут перенести на территорию Украины: в ЕС назвали условие 20 июля, 13:00 ЕС может перенести учения для ВСУ на территорию Украины: Боррель назвал условие (Фото:Генштаб ВСУ)

Украина может рассчитывать на значительное расширение программы военной подготовки для Вооруженных сил Украины, в частности рассматривается и постепенный перенос обучения из Европы в Украину.

Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел, сообщает Sueddeutsche Zeitung, цитируя документ, который оказался в распоряжении агентства DPA.

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Сообщается, что перенос обучения в Украину считается возможным, но при условии прекращения огня, что «дает надежду», что такой шаг будет способствовать сдерживанию России, поскольку в случае следующего нападения будет считаться, что РФ атаковала солдат из стран ЕС.

По данным документа, Боррель также рекомендует выделить дополнительные деньги на поставку вооружения и техники. В частности, он хочет, чтобы ЕС принял участие в расходах на обеспечение Украины истребителями.

Кроме расширения программы обучения и дальнейших поставок вооружения, Боррель также хочет заверить Украину в большем сотрудничестве в производстве оружия, обмене разведывательной информацией и еще большей поддержке в разминировании.

Основой предложений Борреля является заявление глав государств и правительств стран ЕС в конце июня, в котором говорится, что ЕС и государства-члены готовы участвовать в будущих обязательствах по безопасности для обеспечения долгосрочной стабильности в Украине.

После этого страны G7 представили рамочное соглашение по таким обязательствам в сфере безопасности на полях саммита НАТО.

По словам дипломатов, в ближайшие месяцы должно стать понятно, будут ли предложения Борреля воплощены в жизнь. Первые переговоры на высшем уровне ожидаются в четверг, 20 июля, на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Декларация G7 о поддержке Украины: главное

12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Ермак заявил, что сама декларация является общим рамочным документом, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.

В тексте сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили приверженность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в рамках ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:

усиление ВСУ ( поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами и т. д. );

поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами ); укрепление экономической стабильности Украины ( энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);

энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания); технической и финансовой поддержки, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.

Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в частности путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.

Лидеры Большой семерки также поддержали необходимость создать международный механизм для возмещения ущерба от российской агрессии.

Украина взамен обязалась:

повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;

продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления,

продвигать оборонные реформы,

укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ,

повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.

Ранее президент Владимир Зеленский, который принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля, заявил, что гарантии стран G7 могут стать «зонтиком безопасности» для Украины.