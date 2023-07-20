Учения для ВСУ могут перенести на территорию Украины: в ЕС назвали условие
ЕС может перенести учения для ВСУ на территорию Украины: Боррель назвал условие (Фото:Генштаб ВСУ)
Украина может рассчитывать на значительное расширение программы военной подготовки для Вооруженных сил Украины, в частности рассматривается и постепенный перенос обучения из Европы в Украину.
Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел, сообщает Sueddeutsche Zeitung, цитируя документ, который оказался в распоряжении агентства DPA.
Сообщается, что перенос обучения в Украину считается возможным, но при условии прекращения огня, что «дает надежду», что такой шаг будет способствовать сдерживанию России, поскольку в случае следующего нападения будет считаться, что РФ атаковала солдат из стран ЕС.
По данным документа, Боррель также рекомендует выделить дополнительные деньги на поставку вооружения и техники. В частности, он хочет, чтобы ЕС принял участие в расходах на обеспечение Украины истребителями.
Кроме расширения программы обучения и дальнейших поставок вооружения, Боррель также хочет заверить Украину в большем сотрудничестве в производстве оружия, обмене разведывательной информацией и еще большей поддержке в разминировании.
Основой предложений Борреля является заявление глав государств и правительств стран ЕС в конце июня, в котором говорится, что ЕС и государства-члены готовы участвовать в будущих обязательствах по безопасности для обеспечения долгосрочной стабильности в Украине.
После этого страны G7 представили рамочное соглашение по таким обязательствам в сфере безопасности на полях саммита НАТО.
По словам дипломатов, в ближайшие месяцы должно стать понятно, будут ли предложения Борреля воплощены в жизнь. Первые переговоры на высшем уровне ожидаются в четверг, 20 июля, на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Декларация G7 о поддержке Украины: главное
12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.
Ермак заявил, что сама декларация является общим рамочным документом, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами.
В тексте сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили приверженность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в рамках ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.
Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:
- усиление ВСУ (поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами
и т. д.);
- укрепление экономической стабильности Украины (энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);
- технической и финансовой поддержки, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.
Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в частности путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.
Лидеры Большой семерки также поддержали необходимость создать международный механизм для возмещения ущерба от российской агрессии.
Украина взамен обязалась:
повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;
продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления,
продвигать оборонные реформы,
укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ,
повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.
Ранее президент Владимир Зеленский, который принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля, заявил, что гарантии стран G7 могут стать «зонтиком безопасности» для Украины.