Армия Беларуси вряд ли вторгнется в Украину, несмотря на учения «по освобождению территорий» — разведка Британии

9 сентября, 13:46
Поделиться:
Военные учения Беларуси на полигоне Брестский (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

Военные учения Беларуси на полигоне Брестский (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь/Facebook)

Маловероятно, что учения армии Беларуси возле границы с Украиной — признак подготовки к прямому вступлению в войну, развязанную Россией.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании за пятницу, 9 сентября.

Накануне Беларусь начала обучение по «освобождению утраченных территорий», которые продлятся до 14 сентября. Ранее в Генштабе ВСУ не исключали, что речь может идти о приграничных районах Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

Видео дня

Читайте также:

Украинские военные наносят удары по вражеским позициям (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine) «50 тысяч для Путина — не потери». Как ВСУ демилитаризуют армию РФ и когда ждать провокации с территории Беларуси — аналитика Олега Жданова

Военные маневры состоятся недалеко от Бреста, вокруг Минска и Витебской области.

В британской разведке говорят, что хотя использование Россией территории Белоруссии сыграло важную роль в провале наступления на Киев после 24 февраля, армия страны имеет ограниченные наступательные возможности.

«Очень маловероятно, что эти учения являются свидетельством подготовки к прямому участию Беларуси в войне против Украины», — заключают в Минобороны Британии.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1568161247589195776?s=20&t=_tLhtqpFJKO3GN762LC-Rg

В опубликованной 7 сентября статье главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый зампредседателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Михаил Забродский не исключили, что Россия может вернуться к планам захватит Киев. По их мнению, нельзя также исключать повторное вторжение с территории Белоруссии.

Крым и Беларусь – болевые точки, которые парализуют режим Путина – Роман Бессмертный
https://www.youtube.com/watch?v=XxvKE5LyS5I
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беларусь Вторжение Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X