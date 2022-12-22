Минобороны Британии опубликовало видео подготовки украинских военных с боевой стрельбой 22 декабря, 22:56 Учения украинских военных в Великобритании (Фото:скриншот видео / Ministry of Defence / Twitter)

Министерство обороны Великобритании в четверг, 22 декабря, показало видео тренировки защитников Украины с британскими военными.

«Для успеха необходима командная работа, украинских новобранцев учат работать вместе в бою, чтобы победить врага. Посмотрите, как новобранцы отражают наступление врага на тактической подготовке с боевой стрельбой на снегу с британской армией», — сказано в сообщении ведомства в Twitter.



Видео дня

Ранее в декабре посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что к концу года в Соединенном Королевстве закончат подготовку почти 10 тысяч украинских военнослужащих, а с 1 января в Британии планируется обучить еще 19 200 солдат и офицеров.

В конце ноября в Генштабе ВСУ говорили, что базовую подготовку за границей прошли 7600 украинских военнослужащих, 6700 прошли обучение по эксплуатации вооружения и техники.