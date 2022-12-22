Минобороны Британии опубликовало видео подготовки украинских военных с боевой стрельбой

22 декабря, 22:56
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Учения украинских военных в Великобритании (Фото:скриншот видео / Ministry of Defence / Twitter)

Учения украинских военных в Великобритании (Фото:скриншот видео / Ministry of Defence / Twitter)

Министерство обороны Великобритании в четверг, 22 декабря, показало видео тренировки защитников Украины с британскими военными.

«Для успеха необходима командная работа, украинских новобранцев учат работать вместе в бою, чтобы победить врага. Посмотрите, как новобранцы отражают наступление врага на тактической подготовке с боевой стрельбой на снегу с британской армией», — сказано в сообщении ведомства в Twitter.

Видео дня

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1605956351368351745

Ранее в декабре посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что к концу года в Соединенном Королевстве закончат подготовку почти 10 тысяч украинских военнослужащих, а с 1 января в Британии планируется обучить еще 19 200 солдат и офицеров.

В конце ноября в Генштабе ВСУ говорили, что базовую подготовку за границей прошли 7600 украинских военнослужащих, 6700 прошли обучение по эксплуатации вооружения и техники.

https://www.youtube.com/embed/4a_5im5E9fk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Военные учения Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина-Великобритания Война России против Украины

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