Секрет успеха. Многолетние совместные учения со странами НАТО дали украинской армии возможность остановить вторжение РФ — WSJ 14 апреля, 20:21 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Обучение и реформирование украинской армии по образцу стран НАТО длились много лет (Фото:armyinform.com.ua)

За более чем восемь лет совместных учений со странами НАТО украинская армия отошла от советских образцов, что позволило ей противостоять превосходящим российским силам после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

НВ публикует перевод материала Wall Street Journal о том, как это произошло.

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Смена стандартов

Солдаты плюс военное начальство и контролеры в парламенте превратились из жесткой силы советского образца в современную армию, которая думает на ходу.

Видео дня

Когда лейтенант Национальной гвардии Украины Андрей Кулиш устраивает засаду российским войскам, он благодарит канадскую армию. Прошлым летом канадцы обучили Бригаду быстрого реагирования лейтенанта Кулиша боям в городских условиях, полевой тактике и военной медицине в полевых условиях. Учения на западе Украины были одними из многих за последние годы с участием войск из Канады, Великобритании, Румынии и Национальной гвардии Калифорнии.

Это было лишь одно из малоизвестных усилий стран Организации Североатлантического договора, которые трансформировали украинскую армию вверху и внизу служебной лестницы, от пехотинцев до Министерства обороны и контролеров в парламенте. Это одна из основных причин, почему оперативные боевые силы Украины удивили мир, отразив гораздо большую и лучше оснащенную вторгшуюся армию, говорят украинцы и их западные советники.

Посредством занятий, тренировок и учений с участием не менее 10 тысяч военнослужащих ежегодно в течение более восьми лет НАТО и его члены помогли стране, находящейся в состоянии боевых действий, перейти от жестких командных структур советского образца к западным стандартам, согласно которым солдат учат думать на ходу.

Сбивая сегодня с толку российских оккупантов, лейтенант Кулиш говорит, что его товарищи по оружию «определенно используют процедуры, которым они научились во время учений с НАТО».

Причины эффективности

Западная помощь, хотя она и не была тайной, не афишировалась, чтобы не раздражать Россию. К ней также не привлекали внимания, потому что это был ценный источник разведданных для США и их союзников. Украина уже много лет участвует в военном конфликте с поддерживаемыми Россией сепаратистами в некоторых частях востока страны, а это означает, что Киев выставляет одних из самых закаленных в боях солдат Европы.

По словам западных офицеров, участвовавших в этих программах, их фронтовой опыт сделал их восприимчивыми к обучению у НАТО, а также дал командирам НАТО представление о том, какой могла бы быть война с Россией.

К тому времени, когда Россия вторглась 24 февраля, обучение украинских сил стало настолько обширным, что, хотя в нем участвовало по крайней мере восемь стран НАТО, большая часть практической подготовки проводилась украинскими инструкторами. Для командиров НАТО это было признаком того, что Украина усвоила их тренинги.

«Извлеченный урок состоит в том, что поддержка и помощь на протяжении многих лет оказали значительное влияние», — говорит Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Работа НАТО в Украине также была более успешной, чем сопоставимые усилия Запада в Ираке и Афганистане. Советники связывают это с относительно сплоченным украинским обществом и признанным центральным правительством, поддерживаемым бюрократией, которая, хотя часто неэффективна и страдает от коррупции, тем не менее олицетворяет собой единое государство. Возможно, наиболее важным является то, что у Украины был явный внешний враг, с которым нужно было бороться после захвата Россией в 2014 году Крымского полуострова и военной поддержки бунта на востоке страны.

Новая структура командования и гражданский контроль

Президент России Владимир Путин, начиная свое вторжение в Украину, в качестве причины нападения назвал возможное членство страны в НАТО. С тех пор президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от этой амбиции.

Украинские стрелковые подразделения являются авангардом полностью перестроенного военного ведомства. Советники НАТО привнесли с собой новые для украинских сил советского образца концепции, включая гражданский контроль над вооруженными силами, профессиональных инспекторов, внешних аудиторов и специалистов по логистике.

Отказавшись от акцента на количестве солдат и оружия, советники НАТО внедрили концепцию наращивания потенциала, когда командиры ставят цели и обеспечивают наличие войск и оружия, необходимых для их достижения.

Чтобы продвигать этот подход, НАТО ввел идею унтер-офицеров: опытных солдат, повышенных до руководящих должностей, которые служат важным связующим звеном между высшим начальством и пехотинцами. Страны НАТО также помогли украинским военным руководителям внедрить подход, называемый командованием миссией, когда высшие чины устанавливают боевые цели и делегируют принятие решений как можно ниже по цепочке командования, даже отдельным солдатам.

В советском подходе, который до сих пор широко используется в России, старшие офицеры отдают приказы, которые пехотинцы не могут обсуждать или адаптировать.

«Это имело большое значение, — говорит бывший министр обороны Андрей Загороднюк, — Реформа унтер-офицеров и командование миссией во много раз повышают эффективность ваших сил».

Лейтенант Кулиш говорит, что обучение вдвойне эффективно, потому что украинцы знакомы с советским военным мышлением.

«Россияне используют свою типичную тактику, которая не сильно изменилась со времен Сталина», — говорит он. Сначала идут артиллерийские залпы. «Затем они бросают кучу мяса, чтобы занять наши позиции», — объясняет Кулиш, имея в виду российских солдат. Украинцы, напротив, непредсказуемы и подвижны. «Мы вносим хаос в их ряды», — подчеркивает он.

Сопротивление изменениям

Работа по развитию этих навыков началась неудачно в 2008 году. Россия вторглась в Грузию, что побудило НАТО направить ей и Украине расплывчатые приглашения о членстве. Альянс разработал 70-страничный план действий, в котором изложен «стратегический курс Украины на евроатлантическую интеграцию», по сути, дорожная карта для Киева, чтобы соответствовать демократическим стандартам НАТО, включая более профессиональные, контролируемые гражданскими вооруженные силы. Эти усилия не имели большого успеха из-за слабой поддержки на Западе и сопротивления внутри украинской армии, которая все еще соответствовала советскому образцу.

Разгром Россией украинских войск в 2014 году потряс Киев. Тогдашний президент Петр Порошенко приказал провести военную трансформацию, активизировав усилия НАТО. Западные офицеры сосредоточили свое внимание на военном учебном центре площадью 150 квадратных миль (около 390 квадратных километров) в городе Яворов, в 10 милях (около 16 километрах) к востоку от границы Украины с Польшей, которая сама превратилась в посткоммунистического лидера в Альянсе.

Признаком того, насколько значительным в конечном итоге стал Яворовский центр, стало то, что Россия в середине марта нанесла по нему ракетный удар, в результате которого погибло 35 человек.

Первоочередной задачей в 2014 году была помощь украинским войскам в борьбе с российскими марионетками на востоке. НАТО запустило курсы по боевой медицине, гражданскому планированию действий в чрезвычайных ситуациях и противодействию российской гибридной войне, от беспилотников до взлома телефонов. Западные офицеры начали обучать военнослужащих Национальной гвардии Украины современной тактике ведения боя, что побудило руководство украинской армии запросить аналогичную подготовку, вспоминает высокопоставленный представитель министерства обороны США.

В Киеве правительственные чиновники работали с советниками НАТО над подготовкой более глубоких изменений. Советники из США, Великобритании и других стран НАТО объяснили, что для повышения эффективности Вооруженных сил Украины необходимо изменить все их руководство.

Консультанты обнаружили проблемы на всех уровнях, например, параллельные военные и гражданские медицинские системы, которым требовалось разрешение парламента на сотрудничество, вспоминает полковник в отставке Лиам Коллинз, бывший офицер спецназа армии США.

Американские чиновники повторяли мантры Министерства обороны, например: «Это не план, это планирование».

Когда обученные в Советском Союзе офицеры и бюрократы сопротивлялись изменениям, советники пытались их обойти, говорит Кристофер Ривз, полковник канадской армии, руководивший отделением подготовки в своей стране с 2017 по 2018 год.

«Мы сосредоточились на лидерах, которые могли бы использовать нашу энергию и приумножать ее», — говорит полковник Ривз.

К тому времени, когда он уехал, масштабы учений в Яворове выросли из рот в 150 солдат до боевых групп, насчитывающих более 400 военнослужащих. Украинцы начали заменять западных солдат в ведущих боевых симуляциях.

«Вторая по эффективности вещь по сравнению с боем — это учения», — говорит полковник Ривз о том, как учатся военные.

Ежегодные учения, организованные в Яворове армией США, получившие название Rapid Trident, позволяют украинским войскам тренироваться с силами из дюжины стран. Лейтенант Кулиш, чье подразделение сейчас защищает город Рубежное, говорит, что полученные на учениях с 2016 года навыки, в том числе обращения со взрывчаткой и полевой тактики, помогали его бригаде быстрого реагирования воевать на Донбассе в последние годы.

Обмен знаниями

Военнослужащие, вернувшиеся после боевых действий на Донбассе, также могли применить свой опыт на учениях и часто делились уроками со своими наставниками. Генерал-майор армии США в отставке Тимоти Макгуайр, который помог создать Яворовский центр, в 2018 году пригласил украинских офицеров понаблюдать за крупными учениями НАТО в Германии, где они видели, как подразделение готовит оборонительную позицию.

«Я бы так не поступил», — говорил генералу Макгуайру украинский генерал, отмечая, что войска не были должным образом замаскированы, хорошо рассредоточены или что они недостаточно окопались.

«Было здорово видеть их осведомленность, — говорит генерал Макгуайр. Разговор переключился на то, что украинцы сделали бы по-другому, а затем перерос в обзор учений.

Украинские военные, использующие западное оружие для боевых действий на Донбассе, также должны были отчитываться о своих действиях и о том, как солдаты интегрируют оружие в боевые действия.

«Это определенно была улица с двусторонним движением, — говорит полковник Коллинз, — Без сомнения, мы учились у них в то же время, когда они учились у нас».

Борьба с бюрократией

Вдали от полей сражений советники потратили годы на создание бюрократических структурных элементов профессиональной армии, таких как аудиторские отчеты, программы профессионального развития и процессы проверки персонала — «немного скучные вещи», — говорит полковник Ривз. Со временем, говорит он, выбор командиров стал более меритократическим.

«Боевой опыт стал важнее, чем то, у кого самый большой бюджет. Не все было так уж радужно, но мы могли наблюдать, как их системы продвижения по службе были изменены по правильным причинам», — говорит полковник Ривз.

Изменения и гражданский контроль вызвали многоуровневую проверку, которая выявила коррупцию и расточительство, что часто вызывало гнев у офицеров и бюрократов.

«Это был своего рода стресс, потому что вы постоянно создавали проблемы», — вспоминает Загороднюк, бывший министр обороны. Политическая воля Порошенко, а затем президента Зеленского поддерживала усилия.

В тоталитарных государствах нет институтов, уполномоченных оспаривать заявления военных, отмечает Загороднюк: «В России никто не бросал вызов военным».

План защиты от российской угрозы

Поскольку угрозы со стороны России в прошлом году усилились, темпы военной подготовки ускорились. Майор британской армии Билл Росс, который с октября по февраль этого года руководил британскими наземными учениями в Украине, поспешил обучить украинские войска использованию противотанковых ракет NLAW, которые поставляла Великобритания. Британский пехотный батальон, который изначально планировал инструктировать отряды из 40 украинцев, внезапно получил группы из 80 солдат, прибывающих со всей страны.

«Мы проводили их буквально каждые три или четыре дня, еще один курс, еще один курс, еще один курс», — говорит майор Росс. Надежда, по его словам, заключалась в том, что даже если всего несколько сотен солдат пройдут обучение напрямую, они смогут тренировать других военных. На еженедельных координационных совещаниях в Киеве под руководством американского полковника украинцы и западные союзники сосредоточили свои усилия на тренировках.

Внутренняя оппозиция продолжалась повсюду. Когда в октябре майор Росс прибыл в Житомирский военный институт к юго-западу от Киева, сначала ему было отказано в доступе из-за «человека в их организации, который не хотел вмешательства западных войск», — говорит он. В конце концов он нашел человека, который расчистил ему дорогу.

Команда майора Росса подчинялась Командованию объединенных сил Украины, которое разработало оборонительный план для предотвращения российского вторжения. Когда он в последний раз в феврале видел слайды украинских военных с изложением стратегии, красные стрелки указывали на страну со всех сторон, кроме Запада. Но у украинцев был оборонительный план.

«Это был их план, — говорит майор Росс, — Мы помогали».

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