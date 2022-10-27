Пентагон не видит признаков, что учения России могут быть реальной подготовкой к ядерному удару 27 октября, 22:20 Остин не верит, что Путин принял решение применить тактическое ядерное оружие (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Пентагон не видит признаков того, что продолжающиеся ежегодные учения РФ Гром могут быть прикрытием для реальной подготовки к применению ядерного оружия, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.

Об этом сообщает Reuters.

«На данный момент мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить в то, что это какое-то прикрытие», — сказал глава Пентагона.

Также Остин не верит, что Путин принял решение применить тактическое ядерное оружие. Он отказался уточнить, как США и их союзники могут ответить на российский ядерный удар.

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«С самого начала нам было ясно, что вы увидите очень существенную реакцию международного сообщества», — сказал Остин.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

По данным СМИ, на фоне угроз Путина США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.