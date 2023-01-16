В Беларуси за первый день летных учений с Россией не взлетал ни один истребитель — Беларускі Гаюн 16 января, 23:25 Российский самолет (Фото:CrimeaUA1/Twitter)

В первый день совместных летных учений Беларуси и России в понедельник, 16 января, на белорусской территории не взлетел ни один истребитель, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой на собственные источники.

«Несмотря на объявленное начало учений, по нашим данным, за весь сегодняшний день с белорусских аэродромов не взлетел ни один истребитель или вертолет, который был бы непосредственно задействован в этих учениях», — говорится в сообщении.

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При этом в группе отметили, что в Беларуси взлетал в 13:15 по киевскому времени военно-транспортного самолета Ан-12 ВКС РФ (RF-12560) с военного аэродрома в Барановичах.

Этот борт, по их данным, прилетел в воскресенье, 15 января, в Беларусь и на следующий день улетел назад в РФ.

Накануне группа сообщала, что в Беларусь 15 января прибыли восемь истребителей и четыре военно-транспортных самолета РФ.

Авиаучения группировки войск РФ и Беларуси должны пройти с 16 января по 1 февраля.

В Воздушных Силах Украины считают, что эти учения пока не представляют угроз: украинские военные следят за ситуацией, а аэродромы находятся под наблюдением разведки.