Украинские пилоты уже начали учения на истребителях F-16 — Столтенберг

15 июня, 12:49
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса уже начали тренировки украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, где проходит встреча в формате Рамштайн в четверг, 15 июня.

Столтенберг напомнил, что проводить учения для украинцев согласились несколько стран НАТО. По его словам, это даст возможность на более поздних этапах принять решение о предоставлении истребителей IV поколения.

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«Когда именно решение примут, еще говорить рано. Но тот факт, что тренировки начались, дает нам опцию относительно решений о предоставлении самолетов. И тогда пилоты будут готовы летать на них», — сказал генсек НАТО.

Отдельно Столтенберг отметил лидерскую роль Дании, которая вместе с Нидерландами возглавила «коалицию истребителей».

Всего к «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Истребители Обучение Йенс Столтенберг F-16 Пилоты Истребитель

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