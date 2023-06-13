«Тревожный звонок» для Путина. НАТО проводит рекордные учения авиации, за неделю до них западные самолеты 15 раз перехватывали российские 13 июня, 15:03 Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц в первый день учений, 12 июня 2023 года (Фото:бундесвер.де)

Учения военно-воздушных сил НАТО Air Defender 23, которые начались в Германии 12 июня, стали самыми масштабными в Европе с момента окончания холодной войны. А еще аналитики считают их прямым недвусмысленным сигналом российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом пишет сегодня американская New York Times в материале под заголовком Члены НАТО используют масштабные воздушные учения, чтобы послать месседж России.

Издание напоминает, что эти учения планировались еще с 2018 года, однако в контексте полномасштабной войны России они приобрели новое значение и актуальность. В них принимают участие все страны-участницы НАТО, включая новым членом Альянса Финляндией, а также еще две страны: это Швеция, заявка которой еще проходит ратификацию, и Япония в роли наблюдателя.

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Учения продлятся 12 дней на шести военных базах по всей Германии. В них задействованы более 200 самолетов из 25 стран.

Реакция России на масштабные тренировки авиации НАТО очевидна: в течение недели накануне учений военные самолеты Альянса были вынуждены 15 раз подниматься в воздух для перехвата российских самолетов, которые подлетали слишком близко к воздушному пространству стран Балтии. Министерство обороны Литвы считает такие действия РФ вероятным ответом Москвы именно на учения Air Defence 23.

В то же время и страны Альянса имеют сигналы для Путина, пишет издание со ссылкой на западных аналитиков. «По своей сути учения Air Defender, похоже, направлены на то, чтобы показать Владимиру Путину, каковы риски, если он зайдет слишком далеко [во вражде] с НАТО», — констатирует NYT.

«Скажем так, я был бы очень удивлен, если бы Альянс не рассматривал это [масштабные учения воздушных сил в Германии] как часть своей общей стратегии донесения месседжей», — сказал Дуглас Барри, военный авиаэксперт из Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Американский посол в Германии Эми Гутманн прямо намекнула, что политические лидеры во всем мире будут внимательно следить за учениями НАТО в ФРГ — «включая господина Путина», подчеркнула она.

А генерал-лейтенант Инго Герхарц, командующий ВВС Германии, после первого дня учений напомнил, что именно Военно-воздушные силы стран НАТО являются первыми, кто обязан быстро отреагировать на любой военный кризис. Генерал Герхарц, который организовал военные учения Air Defender 2023, описал их как «тревожный звонок» [wake-up call].



Дуглас Барри объяснил, что главная практическая цель учений — проверить, могут ли самолеты такого количества стран успешно коммуницировать друг с другом во время выполнения задач.

Многие из этих навыков, которые будут еще раз проверены во время учений в Германии, уже были отточены западными пилотами и экипажами авиационной поддержки в течение последних 20 лет, особенно во время войн в Ираке и Афганистане, напоминает американский полковник Расти Баллард, командующий одним из подразделений Воздушных сил Национальной гвардии США.

Другие формации являются более редкими — например, одновременный пролет «трехслойного» формирования из истребителей, бомбардировщиков и грузовых самолетов 12 июня на высоте более 3 тыс. км от земли, координацию которого даже опытные пилоты назвали сложной.

Этот эпизод произошел на авиабазе Вунсторф в Нижней Саксонии в первый день учений. Именно здесь расположена одна из крупнейших военно-транспортных баз Германии. Грузовые самолеты и самолеты-заправщики составляют основную часть ее парка. Истребители размещены в основном на других базах.

«Если говорить о настоящей войне, то именно это [база в Вунстофе] могло бы быть местом, откуда стартовали бы немецкие транспортные самолеты», — подчеркнул майор Петер Пельманн, немецкий офицер, который отвечал за строительство новой заправочной станции для реактивных военных самолетов, которые могут сжигать до 1 млн литров топлива ежедневно во время учений.