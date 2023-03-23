Не на истребителях Mirage. В Минобороны Франции рассказали, чему учат украинских пилотов 23 марта, 14:29 Истребитель Mirage 2000 (Фото:Patrick Bertaux/flickr.com)

Министерство обороны Франции опровергло информацию об обучении украинских пилотов на истребителях Mirage 2000.

Как отметили в ведомстве, украинские летчики во Франции проходят подготовку по противовоздушной обороне, а также по выживанию в случае катапультирования на вражеской территории, сообщает Le Monde.

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«Мы не обучаем украинских пилотов ни пилотированию, ни использованию систем вооружения», — заявил генерал Ян Гравет.

Накануне французские журналисты сообщили о том, что украинские летчики проходят обучение во Франции на истребителях Mirage 2000.

По данным издания, около тридцати украинских пилотов уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.

При этом в Воздушных силах Украины заявили, что информация об обучении украинских летчиков не соответствует действительности.