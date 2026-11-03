В британском правительстве рассказали подробности о масштабных учениях «для подготовки к миру в Украине»

Великобритания и Франция с 9 по 22 ноября проведут в Польше учения Koalicja , в которых примут участие 2800 военнослужащих из 11 стран.

Как сообщило Министерство обороны Великобритании, эти учения призваны помочь союзникам подготовиться к миру в Украине: это первые масштабные маневры многонациональных сил, которые будут развернуты в Украине после завершения боевых действий.

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Многонациональные силы Украины являются военной составляющей Коалиции желающих. В ходе учений будет проверено, как перебрасывать, защищать и обеспечивать эти силы, которые после войны должны помочь восстановить Вооруженные силы Украины, а также как ими управлять и объединять различные подразделения в единую команду.

Великобритания направит на учения 300 военнослужащих, в том числе бойцов 7-й бригады, которую называют Пустынными крысами. Истребители Typhoon и самолет-заправщик Voyager будут отрабатывать задачи по обеспечению безопасности гражданской авиации после того, как небо над Украиной снова откроют. Морской компонент сил развернет в Стамбуле Турция: там будут тренироваться проводить разминирование моря, чтобы торговые суда могли безопасно вернуться в украинские порты.

В учениях также примут участие Бельгия, Эстония, Испания, Литва, Нидерланды, Германия, Польша и Швеция.

«Это не гипотетический план, а реальные силы, готовые помочь Украине, как только боевые действия прекратятся», — заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.

Коалиция желающих / Инфографика: NV

В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что эти силы войдут в Украину только после завершения боевых действий и по просьбе украинского правительства. Они не будут выполнять миротворческие функции или заниматься мониторингом перемирия. Командует силами британский генерал-лейтенант Том Бейтман, а их штаб в этом году переедет из Парижа в Лондон.