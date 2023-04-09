В США заявили, что располагают достаточными ресурсами «для обеспечения мира» на Тайване 9 апреля, 07:10 У США есть возможность обеспечить стабильность на Тайване (Фото:pexels.com/@artguz)

В США заявили, что «внимательно наблюдают» за учениями Китая возле Тайваня. 8 апреля, Вооруженные силы КНР провели военные учения вокруг острова.

Об этом сообщает Reuters.



Представитель Американского института на Тайване, который фактически исполняет обязанности посольства, заявил, что США располагают достаточными ресурсами и возможностями в регионе «для обеспечения мира и стабильности».

Видео дня

От добавил, что каналы связи США с Китаем остаются открытыми, и Соединенные Штаты постоянно призывают к сдержанности и неизменности статус-кво.