В США заявили, что располагают достаточными ресурсами «для обеспечения мира» на Тайване

9 апреля, 07:10
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У США есть возможность обеспечить стабильность на Тайване (Фото:pexels.com/@artguz)

У США есть возможность обеспечить стабильность на Тайване (Фото:pexels.com/@artguz)

В США заявили, что «внимательно наблюдают» за учениями Китая возле Тайваня. 8 апреля, Вооруженные силы КНР провели военные учения вокруг острова.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель Американского института на Тайване, который фактически исполняет обязанности посольства, заявил, что США располагают достаточными ресурсами и возможностями в регионе «для обеспечения мира и стабильности».

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От добавил, что каналы связи США с Китаем остаются открытыми, и Соединенные Штаты постоянно призывают к сдержанности и неизменности статус-кво.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Китай Тайвань США-Китай

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