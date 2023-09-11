Германия предложила НАТО координировать ВМС в Балтийском море 11 сентября, 06:54 НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Берлин предложил НАТО взять ответственность за координацию военно-морскими силами альянса в регионе Балтийского моря.

Об этом сообщает dpa.



Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак рассказал, что назначенный для этой цели штаб уже руководит морскими учениями НАТО Северное побережье, которые начались 9 сентября в Балтийском море.

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«В настоящее время есть письмо от генерального инспектора к заместителю верховного главнокомандующего НАТО в Европе, в котором мы четко отмечаем, что мы можем предложить возможности создания регионального штаба для Балтийского моря», — заявил Каак.

Отмечается, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Североатлантический альянс усилил свои силы на восточном фланге. Балтийское море является основным каналом доставки товаров, энергии и телекоммуникаций для нескольких членов НАТО.

По словам главкома ВМС Германии, сейчас нужно перейти из условий мирного времени в управление более крупными военно-морскими соединениями в Балтийском море. Специалисты военно-морских сил, дислоцированные в городе Ростоке, способны справиться с такой задачей.