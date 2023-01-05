Учебное применение гиперзвуковых ракет Циркон. РФ пытается отвлечь внимание от неудач в войне с Украиной — ВМС 5 января, 14:16 Фрегат Адмирал Горшков (Фото:ВМСУ/Telegram)

В связи с постоянными неудачами в войне с Украиной Российская Федерация продолжает смещать фокус внимания от неудач проведения так называемой «специальной военной операции». В этот раз Россия запланировала учебные запуски гиперзвуковых ракет Циркон.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

«Достижения черноморского флота отсутствуют, поэтому на государственный уровень были вынесены меры по выходу в дальний поход, подальше от акватории Черного моря, фрегата пр. 22350 Адмирал флота Советского Союза Горшков, вооруженного ракетами Циркон, церемонию отправки которого лично возглавил президент россии владимир путин», — говорится в сообщении.

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Планируется, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов.

«В ходе боевой службы запланировано учебное применение гиперзвуковых ракет «Циркон», — отметили в ВМС Украины.

В Военно-морских силах напомнили, что на сегодняшний день 16 кораблей и катеров Черноморского флота РФ уничтожили ВСУ, еще несколько единиц повреждены.