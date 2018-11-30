Участница конкурса Мисс вселенная оденет платье с изображением рукопожатия Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и Ким Чен Ын встретились в июне 2018 года

Представительница Сингапура на конкурсе Мисс вселенная Захра Ханум сообщила, что во время проведения соревнования оденет платье с изображением исторического рукопожатия президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

На создание платья потребовалось три месяца, передает The New York Post.

"Мое первое впечатление от платья заключалось в том, что оно выглядело совершенно ангельски, оно действительно воплощает суть мира во всем мире", - заявила Ханум.

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагали, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.

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