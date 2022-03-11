Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт, чтобы втянуть армию Беларуси в войну против Украины — Воздушные Силы 11 марта, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Учения России и Беларуси в Брестской области, 19 февраля 2022 года (Фото:Vadim Yakubyonok/Belta/Handout via REUTERS)

В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла удар по н.п. Копани в Беларуси возле границы с Украиной.

Обновлено в 18:00. В министерстве обороны Беларуси опровергли информацию об ударах по территории страны и назвали ее провокацией:

«Несмотря на заявления украинских чиновников и ряда Telegram-каналов, ни средства контроля и разведки воздушного пространства, ни подразделения МЧС, выполняющие задачи в этих районах, не подтверждают подобную информацию».



В сообщении Командования Воздушных сил в Facebook сказано, что, по данным Госпогранслужбы по состоянию на 14:30, российские самолеты вылетели с белорусского аэродрома Дубровица, зашли на территорию Украины, развернулись над украинскими н.п. Городичи и Тумень, после чего нанесли огневое поражение по Копаням в Беларуси.

«Сейчас девятый пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом! Это провокация! Цель — втянуть вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной!» — предупредили в Воздушных Силах.

Также у Командования ВС ВСУ есть информация об обстреле н.п. Бухличи и Верхний Теребежов на территории Беларуси.

В Госпогранслужбе Украины также сообщили, что российские штурмовики СУ с залетом из Беларуси обстреляли украинскую территорию, после чего нанесли авиаудары по территории Беларуси:

«Залет двух самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды, на участке отдела Дубровица в Ровенской области».



Жители деревни Копани не подтвердили независимому белорусскому проекту Zerkalo.io информацию о взрывах.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусам и предупредил, что командование российских оккупационных войск готовит серию провокаций — удары по ряду населенных пунктов в Беларуси, которые находятся возле украинско-белорусской границы.

«Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации — вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью», — сообщил Резников.

Министр подчеркнул, что украинская армия не планировала и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, который ранее распространял неправдивую информацию об Украине, 11 марта заявил Владимиру Путину, что Украина якобы «выстроила позиции для нанесения удара по Беларуси».

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты и ракеты, идет техника. Также режим Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты.

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