"Убрали важных свидетелей": МИД РФ потребовал объяснений из-за кремации животных Скрипаля

В МИД РФ заявили, что животные из дома Скрипаля могли стать важными уликами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила британскую сторону в уничтожении ценных улик в деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери - тел погибших от обезвоживания морских свинок и усыпленного кота, которых обнаружили в их доме.

У себя в Facebook она написала, что кремированные животные могли стать важной уликой в деле об отравлении Скрипалей.

"Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток - "убрали важных свидетелей". А на самом деле, это действительно важные свидетели, раз речь идет о химическом ядовитом веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля", - написала она.

Она напомнила, что, как пишут британские газеты, при обыске в доме Скрипаля животных не заметили, и в результате две морские свинки умерли от обезвоживания, а кота усыпили из-за того, что он был в стрессовом состоянии.

"По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения", - пишет Захарова.

Ранее британское издание Mirror сообщило, что ветеринары обнаружили в доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери двух морских свинок и кота.

Издание отмечает, что морские свинки умерли от обезвоживания, а кот находился в сильном стрессовом состоянии, из-за чего животное пришлось усыпить.

По данным газеты, тела животных были кремированы из опасений, что они могли контактировать с газом Новичок.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать.

5 апреля полиция Британии обнародовала первое официальное заявление Юлии. Она сообщила о своем самочувствии и поблагодарила людей, которые поддержали ее после отравления.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.