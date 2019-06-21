Убийство журналиста Комарова: Германия призвала Украину расследовать нападение
Представители власти Германии призвали украинскую власть заняться тщательным расследованием убийства журналиста Вадима Комарова.
Об этом сказано в заявлении уполномоченного немецкого правительства по правам человека Бербель Кофлер, сообщает Радио Свобода.
В заявлении сказано, что в течение последних лет наблюдается рост нападений на журналистов и активистов гражданского общества, в частности в украинской глубинке.
«Я призываю новое руководство Украины и политиков всех уровней серьезно отнестись к случаям насилия и репрессий в отношении журналистов и активистов», — говорится в заявлении.
Напомним, 4 мая утром в Черкассах произошло нападение на местного журналиста Вадима Комарова. Журналиста с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали, он впал в кому.
Было открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
В ночь на 20 июня Вадим Комаров умер.