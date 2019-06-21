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Убийство журналиста Комарова: Германия призвала Украину расследовать нападение

Вчера, 17:34
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Убийство журналиста Комарова: Германия призвала Украину расследовать нападение - фото

Вадим Комаров / Facebook

Вадим Комаров

Представители власти Германии призвали украинскую власть заняться тщательным расследованием убийства журналиста Вадима Комарова.

Об этом сказано в заявлении уполномоченного немецкого правительства по правам человека Бербель Кофлер, сообщает Радио Свобода.

В заявлении сказано, что в течение последних лет наблюдается рост нападений на журналистов и активистов гражданского общества, в частности в украинской глубинке.

«Я призываю новое руководство Украины и политиков всех уровней серьезно отнестись к случаям насилия и репрессий в отношении журналистов и активистов», — говорится в заявлении.

Напомним, 4 мая утром в Черкассах произошло нападение на местного журналиста Вадима Комарова. Журналиста с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали, он впал в кому.

Было открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 20 июня Вадим Комаров умер.

Теги:   Германия Нападение на журналистов

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