Поможет собрать доказательства военных преступлений. Глава МИД Британии заявила, что шокирована зверствами россиян в Буче 3 апреля, 04:51 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника в Буче, Киевская область, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Великобритания вместе с другими партнерами Украины собирает доказательства военных преступлений России в Украине, сообщила глава МИД страны Лиз Трасс в Twitter.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

«Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, отвратительны», — написала она и подтвердила, что Великобритания поддерживает расследование Международного уголовного суда о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины.



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Премьер-министр страны Борис Джонсон рассказал, что 2 апреля провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, и что Британия продолжит усиливать военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины, а также усилит санкции против России.



«Вечером разговаривал с президентом Зеленским. Поздравил его храбрую армию с тем, что она отбросила российские оккупационные войска, но признаю, что они сталкиваются с огромными вызовами, а мирные жители Украины переживают ужасные страдания».

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами». Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в область пока нельзя — украинские силы проводят разминирование и осматривают все укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.

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