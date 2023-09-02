«Дед сошел с ума». Убивать Путина или нет? Что лучше для Украины — интервью NV с Владимиром Огрызко 2 сентября, 16:57 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель центра исследования России Владимир Огрызко в эфире Radio NV ответил на вопрос, стоит ли убивать российского диктатора Владимира Путина для приближения украинской победы.

— На прошлой неделе глава разведки Кирилл Буданов дал очередную серию интервью. И во время одного из них у него спросили: есть ли какие-то договоренности, согласно которым Путина нельзя убирать? Или кто-то держит связанными руки спецслужбам в отношении Путина? И Буданов ответил, что никто, мол, не держит его руки. Он говорит, что нужно думать над всеми шагами, что выгоднее для Украины: убить Путина или позволить ему развалить Россию? А что было бы Украине выгоднее?

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— Я думаю, что это не зависит от Путина. Он помог вывести Россию на траекторию катастрофы. Вся его бурная деятельность во имя «великой России» превращается в то, что Россия впадает в штопор и летит навстречу своему концу.

Убивать Путина или не убивать? Сейчас уже нет никакого значения. Россия все равно летит на свой айсберг. Вопрос лишь в том, как быстро этот процесс завершится.



То, что он завершится, нет никакого сомнения. Потому что те процессы, которые происходят и снаружи, и внутри России, свидетельствуют о том, что она не сможет выдержать тот внутренний и внешний натиск, и в конечном счете повторит судьбу Советского Союза.

Будет ли это 15 новых образований, или 10, или пять, или три? Это уже вопрос следующий. И это уже зависит от многих факторов, которые мы сегодня, к сожалению, не сможем спрогнозировать.