Президент Литвы считает, что границу с Беларусью после убийства Пригожина можно не закрывать 5 сентября, 18:03 Латвийский пограничник возле границы с Беларусью, 8 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник, 5 сентября, заявил, что необходимость закрытия границы с Беларусью становится менее актуальной, поскольку угроза вторжения российских наемников из ЧВК Вагнера ослабевает.

Об этом сообщает CNN.

На вопрос, не теряет ли актуальность перспектива полного закрытия границы с Беларусью после убийства главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, президент Литвы ответил: «Думаю, мы можем так сказать».

Видео дня

«Если ситуация усложнится, мы действуем одним способом. Если ситуация останется такой, как сейчас, или даже стабилизируется, нам придется действовать по-другому. Никто не хочет снова закрывать границы просто ради развлечения», — добавил Науседа.

Ранее глава польского МВД Мариуш Каминский заявил, что в случае провокаций Минска на границе с европейскими странами Польша и страны Балтии готовы отрезать Беларусь от Европы.