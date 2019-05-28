Убийство Немцова: ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование Вчера, 22:56 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Борис Немцов Радио Свобода

ПАСЕ распространила доклад об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, в котором призвала российскую власть вновь начать расследование.

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

В докладе содержатся призывы принять дополнительные меры в рамках возобновленного расследования.

Речь идет о поиске других, ранее неизученных записей с камер наблюдения и о допросе свидетелей, которые могли бы предоставить новую информацию. В частности, Федеральная служба охраны РФ ранее заявила об отсутствии видеозаписей с камер, поскольку они не были направлены на место преступления.

Кроме того, в докладе изложены уже известные факты относительно убийства Немцова, а также показания осужденного Заура Дадаева. Уточняется, что в рамках расследования, проведенного российскими властями, содержится множество противоречий и несоответствий.

Напомним, российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля.

В июне 2017 года суд признал виновными в его убийстве Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Их приговорили к срокам от 11 до 20 лет.

Семья Немцова после вынесения приговора заявила, что преступление нераскрыто.