Убийство Немцова: ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование
ПАСЕ распространила доклад об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, в котором призвала российскую власть вновь начать расследование.
Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.
В докладе содержатся призывы принять дополнительные меры в рамках возобновленного расследования.
Речь идет о поиске других, ранее неизученных записей с камер наблюдения и о допросе свидетелей, которые могли бы предоставить новую информацию. В частности, Федеральная служба охраны РФ ранее заявила об отсутствии видеозаписей с камер, поскольку они не были направлены на место преступления.
Кроме того, в докладе изложены уже известные факты относительно убийства Немцова, а также показания осужденного Заура Дадаева. Уточняется, что в рамках расследования, проведенного российскими властями, содержится множество противоречий и несоответствий.
Напомним, российского оппозиционера Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля.
В июне 2017 года суд признал виновными в его убийстве Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Их приговорили к срокам от 11 до 20 лет.
Семья Немцова после вынесения приговора заявила, что преступление нераскрыто.